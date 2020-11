Ecco la vera storia di noi BoomDaBash

Angelo Cisternino (Blazon)

Prima del 2005 cosa facevi?

«Il perito meccanico, ho lavorato per 20 anni in una multinazionale dove si fanno motori per aerei».

Chi erano i tuoi idoli musicali?

«Bob Marley, ovviamente, ma ho un amore spassionato anche per i figli, Damian e Stephen Marley. In ambiente reggae hanno quel tocco in più. Spero in una collaborazione con Damian, noi abbiamo aperto diversi suoi concerti, a Milano e Roma».

Come hai iniziato a fare musica?

«Con altri amici avevamo un impiantone giamaicano fatto in casa, facevamo le feste in spiaggia, eravamo un collettivo di deejay che faceva reggae, c'era molto fermento in Salento negli anni Duemila. Io arrivavo dall'hip hop, quando i miei andavano in balera mi spostavo e andavo a ballare sotto il deejay, mi piaceva guardarlo».

Come sono nati i BoomDaBash?

«Il primo a entrare nel gruppo è stato Payà, aveva 16 anni e cominciava a dire qualche parola al microfono. Veniva in scooter da Trepuzzi a Mesagne, ci trovavamo a casa mia in campagna, avevamo allestito uno studio e mettevamo giù le prime strofe e le prime rime con un computer e un microfono».

Poi è arrivato Biggie.

«Anche lui abitava a Mesagne, in un paese piccolo chi fa musica si conosce. Lui aveva la cresta da punk, io facevo hip hop e giravo con dei pantaloni larghissimi. Il primo pezzo, nel 2004, lo facemmo su una base strumentale di Damian Marley, si chiamava “Ghetto children”, parlava di ragazzi di periferia, Biggie cantava in inglese e Payà rappava in salentino, da noi si dice “mpunnava”. Poi Biggie andò a studiare a Roma e conobbe Mr. Ketra che faceva rap e hip hop».

Tu all'interno del gruppo sei...

«Il produttore esecutivo e musicale, non canto, mi occupo delle basi, sono un po' il “collante”. La musica è fatta anche di tempi, bisogna concretizzare le idee che ognuno ha in testa. Noi siamo un realtà autoprodotta e indipendente, la nostra etichetta si chiama Soulmatical, l'abbiamo creata con il primo disco perché nessuno si interessava a noi. Siamo ancora indipendenti e felici».

Il primo disco?

«L'abbiamo registrato due volte, era il 2006, conteneva 12 brani. Lo avevamo chiamato “Uno”, perché era il primo disco ed eravamo sicuri che saremmo andati oltre. Una notte i ladri entrarono nella mia casa di campagna e ci rubarono tutto, computer, microfono, anche i divani. Ci mettemmo a lavorare, ricomprammo tutto e l'abbiamo inciso di nuovo».

Il momento più significativo della vostra carriera?

«L'Mtv Days a Torino nel 2011, partecipavamo nella sezione New Generation, in Piazza Castello con 100 mila persone e noi, quattro ragazzi dal Salento senza casa discografica, cantavamo con artisti affermati. Lì abbiamo realizzato un sogno, abbiamo capito che forse potevamo fare qualcosa, il nostro non era più un hobby, ma poteva essere un lavoro».

Come mai un disco sugli ultimi 15 anni?

«La nostra idea era di fare il punto della situazione dal 2005 a oggi, fare ascoltare i nostri brani alla gente e poi fare un disco nuovo. Comunque nell'album ci sono anche dei pezzi inediti oltre a “Don't Worry” duettiamo con un grande amico napoletano, Franco Ricciardi».

Quando non sei con la band cosa fai?

«Il papà di Marco, ha 6 anni, e il marito. Adoro i motori e la meccanica, faccio rally in auto, sono un harleysta. E faccio l'olio dagli ulivi della casa di campagna».