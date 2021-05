Emma Marrone: “Best of ME” è il suo nuovo progetto musicale

Nuove notizie per l'artista! Tra gli impegni sul set e il tour, c'è in programma una grande novità Emma Marrone Credit: © Bianca Burgo Alessandro Alicandri







Nel corso di una diretta Instagram di questa sera alle 23, in attesa del suo compleanno del 25 maggio (Auguri!), Emma ha annunciato il suo ritorno... non solo live. Mentre continuano le prove del tour che parte il 6 giugno all'Arena di Verona, ha dato alcuni suggerimenti su quello che potrebbe essere il suo futuro progetto discografico. «Segnatevi questo nome, “Best of ME”, la parte migliore di me. Giugno. Non dico altro» ha detto ai fan, anticipando di non poter rispondere per ora a altre domande.

Di cosa si tratta quindi? È facile immaginare dal nome che in occasione degli oltre 10 anni di carriera abbia deciso di raccogliere i brani più importanti del suo repertorio in una raccolta (Best of, per l'appunto), chissà magari impreziosito da qualche novità. Interessante sempre nel titolo è l'uso della parola ME in maiuscolo che riprende le iniziali di Emma Marrone. In attesa di dettagli che ha promesso nei prossimi giorni, è partito il pre-save di questo nuovo progetto già disponibile per la prenotazione su Spotify. Per le date e i dettagli, continuate a seguirci.