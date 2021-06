Emma non sta più nella pelle: «Si ricomincia!»

Combattiva e instancabile: Emma è così da sempre, ma è riuscita a superarsi da quando ha scelto di riaprire la grande stagione dei concerti dal vivo (e con il pubblico) annunciando un vero e proprio tour.

Che sia chiaro: non parte tra un anno, ma... subito. Si comincia da Lignano Sabbiadoro (UD) il 3 giugno, e poi sarà all’Arena di Verona il 6, 7 e 8. Le date continueranno per gran parte dell’estate. Potrebbe essere abbastanza ma non è tutto. Irrefrenabile, Emma ci ricorda che c’è un decennale di carriera ancora tutto da festeggiare.

Emma, si fatica a starle dietro...

«Anch’io non so più se ci sto dentro ma ero stufa di stare ferma! Sono onesta, sarebbe stato più facile occuparmi degli impegni extra-musicali e rimandare, ma qualcuno doveva pur ripartire e mi sono presa questa responsabilità tornando a suonare dal vivo in tutta Italia».

Quante difficoltà sta incontrando?

«Un milione. Capienze ridotte, date che si duplicano o triplicano per non creare assembramenti, tamponi quotidiani per tutto lo staff, regole ferree da rispettare prima, durante e dopo i concerti. Insomma, una fatica».

Perché si è presa questa briga?

«Soprattutto per gli altri. Ho manifestato fisicamente in piazza per far ripartire il mondo degli spettacoli dal vivo e ora che c’è l’occasione... non voglio protestare solo con le parole, ma voglio darci dentro con i fatti. Magari ci andrò a perdere, ma non importa».

Come sarà lo show?

«Lavorando a cielo aperto ho ridotto il palco ma ho tenuto più alto possibile il numero di musicisti e lo staff dietro le quinte. Avrà una grande componente umana. Uno dei mondi che ha sofferto di più durante la pandemia è quello della danza, così ho deciso che i miei “effetti speciali” saranno cinque ballerini: Giuseppe Giofrè, Daniele Sibilli, Gabriele Esposito, Valentina Vernia, detta Banana, e Barbara Pedrazzi in arte La B. Fujiko. Alcuni di loro li conosce bene chi segue “Amici”».

Sarà divertentissimo.

«Sarà il miglior spettacolo che potrò offrire, di certo uno dei più importanti della mia vita. Mi sento come se fosse un esordio, davvero. Quando cambi le regole di un gioco, bisogna ripartire da zero, ma ce la faremo. Vi anticipo che ballerò molto anch’io, certo non come gli altri sul palco, ma mi alleno molto in sala prove per curare ogni dettaglio. E canterò tante canzoni».

A proposito, il 25 giugno arriva “Best of me”. Di cosa si tratta?

«È la parte migliore di me, la mia musica. Non sarà solo una raccolta di brani, ma il frutto di un lungo lavoro che parte dal riascolto delle canzoni realizzate in questi primi dieci anni di carriera. L’idea è di portarle nel 2021 dando loro una veste nuova».

So che ci sarà un duetto inedito...

«Sì, è un brano speciale cantato con Loredana Bertè ed è intitolato “Che sogno incredibile”. Lo riassumo usando poche parole: faremo le matte (ride)! Lo sentirete dal 4 giugno. Ma non è un singolo come quelli che si sentono sempre d’estate. Sono due anime che si incontrano in una canzone».

Come mai ha scelto proprio lei?

«Perché la amo. Credo che il suo recente brano “Figlia di...” spieghi bene il motivo per cui la chiamo “la mia mamma rock”. È da sempre un esempio di modernità e sana provocazione. Se oggi noi donne possiamo indossare minigonne, salire sul palco in bikini e tenere fuori la pancia scoperta per sentirci belle e non per gli uomini, lo dobbiamo anche a lei».

Anche lei, Emma, ha sempre lanciato messaggi importanti per le donne.

«L’ho fatto anche quando battevo i pugni sul tavolo contro le disuguaglianze e non mi sosteneva nessuno. Venivo insultata o al massimo mi dicevano: “Brava”, ma in privato. Io e pochi altri abbiamo sfondato una porta blindata a calci, oggi ci si schiera molto più facilmente».

Oggi c’è molta più sensibilità su certi temi. È contenta?

«Sì. Quello che conta non è la riconoscenza, ma il risultato. Io non l’ho mai fatto per tornaconto, ma per la comunità. Siamo tutti sotto lo stesso cielo».

È sempre stata così?

«Ho questo forte senso della giustizia fin da bambina: non sono mai riuscita a stare in silenzio, specie quando c’è ignoranza dei sentimenti, quando si trascurano le emozioni delle altre persone. Se fossi stata una cassiera di un discount o la panettiera di quartiere, sarei scesa in strada lo stesso e urlato a gran voce il mio pensiero, non solo sui social».

Non posso non chiederle cosa ne pensa della vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest 2021.

«Sono veramente contenta per loro, se lo meritavano. Mi ha fatto arrabbiare però l’andazzo dei commentatori sul web. C’è poca coerenza: le persone che hanno giustamente difeso a spada tratta i ragazzi dalle accuse arrivate dalla Francia sono le stesse che nel 2014 mi dicevano che ero mezza nuda e peccavo d’essere “troppo sexy” sul palco».

Sui social la sera della finale ha scritto alla band: «Siete pazzeschi... e ricordatevi che peggio del mio 21º posto c’è solo la birra calda!». È stata molto autoironica.

«Massì, io ci scherzo sopra da sempre su quel basso piazzamento che, in tutta onestà, ancora dopo molti anni... trovo davvero immeritato!».

In questo periodo è tornata anche nei panni di attrice.

«Sì, mi manca ormai solo un giorno e ho finito il lavoro per le riprese di “A casa tutti bene - La serie”. Andrà in onda su Sky».

Com’è andata?

«Bene! Fare l’attrice mi rende più sicura, io sfoggio questo carattere spavaldo ma chi è istintivo come me ha bisogno di rafforzare sul set l’autocontrollo e la concentrazione».

Ha detto che il sottotitolo del suo futuro album “Best of me” è “La parte migliore di me”. Qual è la parte migliore di lei, Emma?

«Credo l’empatia. È quella dote caratteriale per cui avverti tutto di chi ti circonda. La gioia, l’entusiasmo, l’amore. Ma è un’arma a doppio taglio: degli altri sento anche tanto la sofferenza, per questo capisco subito se qualcuno ha bisogno di me».

Il 25 maggio ha festeggiato il suo 37° compleanno. Qual è il regalo più bello che le è stato fatto?

«Più dei fiori e della torta, l’onda lunga di auguri. Avevo il telefono pieno di notifiche. Dagli amici della scuola ai grandi nomi della musica fino ai fan. Mancava solo il Presidente Mattarella (ride). In questi tempi così duri è stato importante sentirmi dire per tutto il giorno: “Emma, ti voglio bene”».