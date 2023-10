Emma, un “Souvenir” che è una risposta al dolore

Nel disco appena uscito, canta la sua vita. E duetta con Lazza Alessandro Alicandri







Non si è mai nascosta al suo pubblico. E parlando del suo nuovo album “Souvenir” Emma ha detto: «È la cosa migliore che potessi fare nel periodo peggiore della mia vita». Si riferisce soprattutto alla morte del papà Rosario, avvenuta un anno fa. «È stato lo schiaffo finale dopo anni durissimi».

Emma, adesso come sta?

«Meglio, grazie».

Come ne è uscita?

«Cantando la mia vita. I fan dicono che la mia musica li aiuta a uscire dai momenti più duri. Allora mi sono detta: “Non sarà la volta buona che possa aiutare anche me?”».

Così è stato.

«Mi sono fatta anche aiutare dai miei cari, ci sono volute mille braccia per tornare in piedi».

C’è un duetto con Lazza. Com’è nato?

«Da un rapporto che definirei famigliare. Ci conosciamo da prima che lui avesse il suo attuale successo. Dopo una serata tra amici gli ho fatto ascoltare un mio provino di “Amore cane”, e mi ha chiesto lui di esserci».

Sia “Taxi sulla luna” con Tony Effe sia “Mezzo mondo”, brani contenuti nell’album, hanno ottenuto il Disco di platino.

«Non me lo aspettavo, sono l’ultima persona al mondo a dare qualcosa per scontato. È bello che il pubblico mi abbia ritrovata, e in alcuni casi scoperta».

E a novembre va in tour.

«Sì, canteremo i nuovi brani e alcune canzoni del mio repertorio in una versione inedita».