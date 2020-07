Ennio Morricone, le 10 (più una) colonne sonore più belle

Come dimenticare le gesta nel West di Eastwood, Eli Wallach e Lee Van Cleef? Per non parlare del tema musicale: un classicissimo.

6. "C'era una volta in America" (1984)

Si riunisce la coppia Morricone-Leone, ma stavolta non siamo nel Far West, ma nell'America degli Anni 20 per raccontare l'amicizia di due gangster indimenticabili come Robert De Niro e James Woods.