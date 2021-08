Ermal Meta presenta “Stelle cadenti”. Nel videoclip c’è Tommaso Stanzani di Amici

Nel bel mezzo dell'estate Ermal Meta ha presentato proprio a poche ore dalla notte di San Lorenzo il nuovo singolo “Stelle cadenti”. Guardando gli ascolti su Spotify, era già uno dei brani più apprezzati dell'album “Tribù urbana”. Oggi quella canzone, lanciata in radio, diventa di tutti.

Dopo l'energia “Uno”, Ermal canta un brano più romantico ma luminosissimo: parla di un amore probabilmente finito. nel quale l'artista chiede di salvare il salvabile. Anzi, di avere almeno l'illusione che qualcosa di vero possa esistere ancora. Non è un grido disperato ma ironicamente arrendevole, consapevole che quelle dette sono solo parole gettate al vento. Ma perché non crederci ancora un po'?

Il videoclip vede la partecipazione eccezionale del ballerino Tommaso Stanzani, alunno di Amici 20 che si è distinto nel corso dell'ultima edizione per il suo enorme talento ma anche per la sua innata simpatia. Il 5 settembre vedremo l'attesissima data di Ermal Meta in concerto a Taormina nella magica cornice del Teatro Antico.