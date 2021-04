Ermal Meta presenta “Uno” in tre grandi stazioni italiane: video, foto e backstage

Dal 30 aprile, il nuovo singolo estratto dall'album “Tribù urbana” e lo speciale evento “Uno per tutti” Alessandro Alicandri







Adesso possiamo dirlo: “Uno” è il nuovo singolo di Ermal Meta. Per presentare il brano estratto dall'album “Tribù Urbana”, l'artista ha scelto il modo più bello di tutti: andare in mezzo alla gente. La pandemia non avrebbe però potuto permettere la realizzazione di un evento pubblico, così Ermal si è affidato alle tecnologie più avanzate a disposizione oggi.



Nelle stazioni ferroviarie di Milano Centrale, Roma Termini e Napoli Centrale, dalle sette del mattino alle 22 di sera, allo scoccare di ogni ora, Ermal Meta e la sua band si "materializzeranno” nelle tre grandi stazioni per presentare la canzone. L'evento è a tutti gli effetti una sorpresa annunciata il giorno stesso un po' per stupirvi ma anche per motivi di sicurezza: la visione della performance in questo modo è possibile in ogni momento della giornata evitando assembramenti.

L'evento “Uno per tutti”, così è stato chiamato, è solo l'inizio di un lungo percorso che porterà Ermal prima sul palco del Concertone del Primo maggio, poi alla pubblicazione del videoclip ufficiale che come raccontato a Sorrisi nella nostra intervista in diretta su Instagram, ha registrato nel giorno del suo compleanno.



Rimanete sintonizzati per tutta la giornata del 30 aprile. Questo articolo nelle prossime ore accoglierà contenuti inediti che raccontano non solo l'evento, ma anche il backstage e tutto quello che c'è da sapere sul brano in questa speciale giornata.

Sorrisi è media partner di “Uno per tutti”

Tv Sorrisi e Canzoni ha seguito da vicino i lavori per l'evento realizzato da Ermal Meta. I social network e il sito di Sorrisi per tutta la giornata del 30 aprile presenteranno “Uno” e l'evento “Uno per tutti” con contenuti inediti, tra foto, video e dichiarazioni.