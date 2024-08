La finale della 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest sarà il 17 maggio alla St. Jakobshalle Arena Redazione Sorrisi







È ufficialmente decisa la città che ospiterà a 69esima edizione dell'Eurovision Song Contest per il 2025: sarà Basilea, la terza città più popolosa della Svizzera. La finale è prevista per il 17 maggio, dopo le semifinali (il 13 e 15 maggio). Tra le città in corsa c'era anche Ginevra, ma a vincere è stata la capitale culturale del paese, con la sua St. Jakobshalle Arena.