Eurovision: anche l’Italia e Diodato alla serata evento “Europe shine a light”

09 Aprile 2020 | 10:19 di Redazione Sorrisi

La cancellazione dell’Eurovision Song Contest, previsto per la metà di maggio a Rotterdam, ha scioccato milioni di fan. Ma è una decisione necessaria, dovuta all’emergenza sanitaria che sta colpendo l’intero pianeta e che rende impossibile pianificare lo spostamento di migliaia di artisti e professionisti.

La tv olandese, in ogni caso, ha proposto un’alternativa: si tratta di uno speciale intitolato “Europe shine a light” (cioè “L’Europa accende una luce”) che promette di onorare i 41 Paesi che avrebbero partecipato all’evento e gli artisti che avrebbero cantato i loro brani, incluso il nostro Diodato con “Fai rumore”.

Questa serata televisiva andrà in onda il giorno in cui era prevista la finale, il 16 maggio, e tutti i Paesi sono invitati a trasmetterla e a creare un brano “collettivo”. Non si tratterà, però, di una competizione: la gara è rimandata al 2021. Tutte le nazioni, hanno la possibilità di ripresentare gli stessi artisti anche il prossimo anno, a condizione che portino in gara una nuova canzone.

L'Italia e Diodato hanno confermato la loro partecipazione all'evento.