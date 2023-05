Eurovision, ecco Alessandra Mele, l’italiana che canta per la Norvegia

La giovane cantante è nata in provincia di Savona per poi trasferirsi in Scandinavia, dove ha trovato il successo Francesco Chignola







Marco Mengoni non è l'unico italiano in gara all'Eurovision Song Contest 2023. Ci sono i toscani Piqued Jacks, che rappresentano San Marino. E poi c'è lei, Alessandra Mele: che canta per la Norvegia, eppure è nata e cresciuta in Liguria. Ci siamo collegati con Liverpool per farci raccontare personalmente la sua storia, alla vigilia di un evento internazionale che la vede, peraltro, tra le favorite, dopo l'enorme successo ottenuto in patria dal suo brano in gara, "Queen of kings".

Alessandra, mi racconti brevemente la storia della tua vita e il tuo amore per la musica?

«Io ho sempre cantato, la musica ha sempre fatto parte di me, come se fosse nelle mie vene insieme al sangue. Ho fatto scuola di canto per diversi anni, nel mio paese e a Savona, da diverse parti. Ho fatto anche pianoforte da Alessandro Collina, ma la parte più importante era il canto. Quando stavo male non cantavo ed era così che i miei genitori capivano se stavo male o meno».

E come ti sei ritrovata in Norvegia?

«Mi sono trasferita in Norvegia per una questione famigliare, ho sempre avuto un rapporto particolare con i miei nonni norvegesi, cioè da parte di mamma. Non riuscendo più a dir loro addio quando li lasciavo dopo aver passato con loro l'estate o le vacanze di Natale ho pensato di trasferirmi. Sono così fortunata ad avere due Paesi del cuore così importanti che ho detto "proviamo a vivere in Norvegia"».

Avevi provato a fare dei concorsi canori anche in Italia?

«Avevo fatto, mi sembra a 6 anni, il primo concorso canoro a Villanova d'Albenga, poi a 12 anni ho fatto parte di VB Factor vicino a Savona, e poi in realtà mi sono un po' fermata… Forse per l'adolescenza, invece di fare musica preferivo uscire con i miei amici, vivere un po' nel mondo, andare a scuola, studiare, avere una vita sociale. Poi invece in Norvegia ho fatto "The Voice". E poi mi hanno chiesto di far parte di questo campo di composizione per il Melodi Grand Prix, che è la preselezione norvegese per l'Eurovision… e adesso sono qua! (Ride)».

Se dovessi descrivermi la tua canzone?

«Ti direi che significa "Regina dei re" perché parla di questa dea, una regina che non è perfetta: per me è un messaggio importante, essere perfetti nell'imperfezione. Questa regina non ha paura di cadere, dice: guardami cadere e guarda mentre mi rialzo con la luce che emano. È un messaggio che mi sta a cuore».

La tua vita in Norvegia è molto differente da quella in Italia, a parte la fama?

«Io amo l'Italia, sono fiera e grata di essere italiana, poi ci sono cose negative e positive, come in ogni Paese. Posso dire che la Norvegia è più aperta da un punto di vista musicale a talenti nuovi e a musica nuova. In Italia è più complicato, un po' più chiuso, soprattutto per me che vengo da un paesino piccolissimo, Cisano sul Neva, che è proprio un villaggio. Poi però in Norvegia mi mancano l'energia italiana, l'umorismo, l'atmosfera, i miei amici ovviamente. È difficile ma sono grata di essere sia norvegese che italiana, di aver trovato un equilibrio tra due nazioni così diverse».

Di "Queen of kings" hai fatto anche una versione in italiano, com'è nata?

«È stata una grande soddisfazione, secondo me è quasi meglio dell'originale! È nata mentre stavo facendo un servizio fotografico e il mio team scherzando mi ha detto, ma come sarebbe in italiano? Allora mentre mi stavano truccando mi sono messa a canticchiare quella che nella mia testa poteva essere la versione italiana. E ho detto: caspita! Ma suona bene! Bisogna farci qualcosa. E alla fine l'abbiamo fatta davvero».

Ora dopo il successo in Norvegia anche il pubblico italiano ti conoscerà. Hai intenzione di scrivere altre canzoni in italiano?

«Io faccio parte di una scuola in Norvegia, chiamata Limpi, dove scriviamo canzoni ogni giorno. E ho scritto un sacco di canzoni in italiano. È difficile passare da un brano come "Queen of kings" all'italiano ma nella mia mente c'è il piano di arrivare a fare canzoni in italiano, perché per me è la lingua più bella che esista, e sarebbe stupido non cantare in italiano».

Insegnerai l'italiano ai norvegesi…

«Me lo chiedono spesso: come si dice questo? Come si dice quello? (Ride)».

Hai avuto già l'occasione di incontrare Marco Mengoni? Eri una sua fan?

«Rispetto tantissimo Marco Mengoni, sono una fan della sua musica, di come sia bravo musicalmente e tecnicamente. Non l'ho ancora conosciuto ma non vedo l'ora perché so che lo incontrerò presto: so che succederà quando deve succedere!».