Eurovision Song Contest 2021: la prima semifinale. Chi passa in finale?

Abbiamo seguito il 18 maggio la prima diretta da Rotterdam. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Eccoci! La prima semifinale del 18 maggio dell'Eurovision Song Contest è arrivata in diretta da Rotterdam (Paesi Bassi) e ha decretato gli artisti che passano alla finale. Hanno gareggiato i primi 16 Paesi, come abbiamo visto nella live commentata di Rai4 o in versione originale su YouTube. Andiamo a riepilogare insieme chi sono gli artisti che si sono esibiti e chi arriva quindi alla serata di sabato. Ospite della puntata Davina Michelle con il brano “The power of the water”. Abbiamo visto anche i nostri Maneskin per una breve intervista.



Le esibizioni in ordine di uscita

1 Lituania - The Roop - Discoteque

2 Slovenia - Ana Soklič - Amen

3 Russia - Manizha - Russian Woman

4 Svezia - Tusse - Voices

5 Australia - Montaigne - Technicolour

6 Macedonia del Nord - Vasil - Here I Stand

7 Irlanda - Lesley Roy - Maps

8 Cipro - Elena Tsagrinou - El diablo

9 Norvegia - Tix - Fallen Angel

10 Croazia - Albina - Tick-Tock

11 Belgio - Hooverphonic - The Wrong Place

12 Israele - Eden Alene - Set Me Free

13 Romania - Roxen - Amnesia

14 Azerbaijan - Efendi - Mata Hari

15 Ucraina - Go_A - Shum

16 Malta - Destiny - Je me casse

I primi finalisti

Tix (Norvegia), Eden Alene (Israele), Manizha (Russia), Efendi (Azerbaijan), Destiny (Malta), The Roop (Lituania), Elena Tsagrinou (Cipro), Tusse (Svezia), Hooverphonic (Belgio), Go_A (Ucraina).