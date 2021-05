Eurovision Song Contest 2021: la scaletta e la guida alla finale

L'ordine di uscita e tutto quello che c'è da sapere sui cantanti e le canzoni in gara a Rotterdam il 22 maggio Marta Cagnola







Direttamente da Rotterdam, dove la sera del 22 maggio si tiene la finale dell'Eurovision Song Contest 2021, La scaletta con l'ordine di uscita e la guida per sapere tutto sui 26 cantanti in gara e le loro canzoni. I Måneskin rappresentano l'Italia con "Zitti e buoni", la canzone vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo. Lo show è in diretta su Raiuno, a partire dalle ore 20.35.

La scaletta e l'ordine di uscita della finale dell'Eurovision Song Contest 2021

Cipro: Elena Tsagrinou con "El diablo" Albania: Albania: Anxhela Peristeri con "Karma" Israele: Eden Alene con "Set Me Free" Belgio: Hooverphonic con "The Wrong Place" Russia: Manizha con "Russian Woman" Malta: Destiny con "Je me casse" Portogallo: The black mamba con "Love Is On My Side" Serbia: Hurricane con "Loco loco" Regno Unito: James Newman con "Embers" Grecia: Stefanìa con "Last dance" Svizzera: Gjon’s Tears con "Tout l'univers" Islanda: Daði og Gagnamagnið con "10 Years" Spagna: Blas Cantò con "Voy A Quedarme" Moldavia: Natalia Gordienko con "Sugar" Germania: Jendrik con "I Don’t Feel Hate" Finlandia: Blind channel con "Dark side" Bulgaria: Victoria con "Growing Up Is Getting Old" Lituania: The Roop con "Discoteque" Ucraina: Go_A con "Shum" Francia: Barbara Pravi "Voilà" Azerbaigian: Efendi con "Mata Hari" Norvegia: Tix con "Fallen Angel" Paesi Bassi: Jeangu Macrooy con "Birth Of A New Age" Italia: Maneskin con "Zitti e Buoni" Svezia: Tusse con "Voices" San Marino: Senhit con "Adrenalina"

La guida alle 26 canzoni