Eurovision Song Contest 2021: la seconda semifinale. Chi passa in finale?

Abbiamo seguito il 20 maggio la seconda diretta da Rotterdam. Ecco com'è andata Alessandro Alicandri







Ci siamo! Siamo tornati al secondo appuntamento del 20 maggio dedicato all'Eurovision Song Contest 2021. Chantal Janzen, Jan Smit, Edsilia Rombley and Nikkie de Jage ci hanno accompagnato nella nuova tappa della gara canora più importante d'Europa. Stasera vedremo esibirsi 17 Paesi e altrettanti concorrenti alla conquista di soli 10 posti disponibili per la serata finale di sabato. Lo spettacolo era visibile dalle 21 commentato in italiano su Rai4 e naturalmente su YouTube in lingua originale. Nell'attesa dei risultati si sono esibiti il ballerino classico Ahmad Joudeh e il campione di BMX Dez Maarsen.

Le esibizioni in ordine di uscita

San Marino / Senhit - Adrenalina

Estonia / Uku Suviste - The Lucky One

Repubblica Ceca / Benny Cristo - omaga

Grecia / Stefania - Last Dance

Austria / Vincent Bueno - Amen

Polonia / RAFAŁ - The Ride

Moldavia / Natalia Gordienko - SUGAR

Islanda / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ - 10 Years

Serbia / Hurricane - Loco Loco

Georgia / Tornike Kipiani - You

Albania / Anxhela Peristeri - Karma

Portogallo / The Black Mamba - Love Is On My Side

Bulgaria / Victoria - Growing Up is Getting Old

Finlandia / Blind Channel - Dark Side

Lettonia/ Samanta Tīna - The Moon is Rising

Svizzera / Gjon's Tears - Tout l'Univers

Danimarca / Fyr og Flamme - Øve Os På Hinanden

I secondi finalisti

Anxhela Peristeri (Albania), Hurricane (Serbia), Victoria (Bulgaria), Natalia Gordienko (Moldvia), The Black Mamba (Portogallo), Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ (Islanda), Senhit (San Marino), Gjon's Tears (Svizzera), Stefani (Grecia), Blind Channel (Finlandia).