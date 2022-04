Eurovision Song Contest 2022: date, canzoni, cantanti ospiti e votazioni

Tutto quello che c'è da sapere per seguire il più importante show musicale del mondo che quest'anno si tiene a Torino dal 10 al 14 maggio Redazione Sorrisi







Le date

L'Eurovision Song Contest 2022 si tiene dal 10 al 14 maggio a Torino, in Italia, grazie alla vittoria dell'edizione 2021 da parte dei Måneskin. Il 10 e il 12 maggio si terranno le semifinali con la finale il 14, tutte e tre le serate saranno trasmesse su Rai1 con inizio alle ore 21. La diretta dell'Eurovision Song Contest 2022 sarà trasmessa anche da Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

Tutte le canzoni devono avere una durata massima di 3 minuti e le voci devono essere dal vivo, mentre non sono ammessi strumenti suonati live.

I presentatori e gli ospiti

Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika sono i presentatori per l'edizione internazionale dell'evento. Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Carolina Di Domenico, commentano le serate in italiano su Rai 1.

Il primo ospite musicale annunciato è Diodato, che potrà finalmente esibirsi all'Eurovision Song Contest dopo la sua vittoria a Sanremo con "Fai rumore" e la seguente cancellazione di Eurovision 2020 a causa della pandemia. La sua esibizione è prevista durante la prima semifinale, martedì 10 maggio.

La prima semifinale - martedì 10 maggio

Questi i 17 Paesi, in ordine di esibizione, che prendono parte alla prima semifinale. I migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio.

Albania Ronela Hajati - Sekret Lettonia Citi Zēni - Eat Your Salad Lituania Monika Liu - Sentimentai Svizzera Marius Bear - Boys Do Cry Slovenia LPS - Disko Ucraina Kalush Orchestra - Stefania Bulgaria Intelligent Music Project - Intention Olanda S10 - De Diepte Moldavia Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - Trenulețul Portogallo MARO - Saudade, Saudade Croazia Mia Dimšić - Guilty Pleasure Danimarca REDDI - The Show Austria LUM!X feat. Pia Maria - Halo Islanda Systur - Með Hækkandi Sól Grecia Amanda Georgiadi Tenfjord - Die Together Norvegia Subwoolfer - Give That Wolf A Banana Armenia Rosa Linn - Snap

La seconda semifinale - giovedì 12 maggio

Questi i 18 Paesi, in ordine di esibizione, che prendono parte alla prima semifinale. I migliori 10 accedono alla finale di sabato 14 maggio.

Finlandia The Rasmus - Jezebel Israele Michael Ben David - I.M Serbia Konstrakta - In Corpore Sano Azerbaijan Nadir Rustamli - Fade To Black Georgia Circus Mircus - Lock Me In Malta Emma Muscat - I Am What I Am San Marino Achille Lauro - Stripper Australia Sheldon Riley - Not The Same Cipro Andromache - Ela Irlanda Brooke - That's Rich Macedonia del Nord Andrea - Circles Estonia Stefan - Hope Romania WRS - Llámame Polonia Ochman - River Montenegro Vladana - Breathe Belgio Jérémie Makiese - Miss You Svezia Cornelia Jakobs - Hold Me Closer Repubblica Ceca We Are Domi - Lights Off

La finale

Le Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) accedono direttamente alla finale, unitamente al Paese ospitante che però quest'anno è l'Italia, già ammessa di diritto. Vengono poi raggiunte dalle 20 vincitrici delle due semifinali. L'Italia ha già assegnata la nona posizione come ordine di esibizione.

9. Italia Mahmood & Blanco - Brividi

Francia Alvan & Ahez - Fulenn

Germania Malik Harris - Rockstars

Spagna Chanel - SloMo

Regno Unito Sam Ryder - Space Man

Le votazioni e i punteggi

Dopo l'esibizione di tutti i cantanti, ogni nazione assegna due set di punteggi da 1 a 8, 10 e 12 punti. Un set è assegnato da una giuria composta da cinque professionisti del mondo della musica e uno dagli spettatori da casa. Gli spettatori possono votare per telefono, tramite sms e attraverso l'app ufficiale dell'Eurovision.

Ogni nazione non può votare per i propri rappresentanti. Durante le semifinali possono votare soltanto le nazioni partecipanti nella rispettiva serata, unitamente a Francia e Italia per la prima semifinale e Germania, Regno Unito e Spagna per la seconda semifinale. Durante la finale possono votare nuovamente tutte le nazioni partecipanti.