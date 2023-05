Eurovision Song Contest 2023: date, canzoni, cantanti e ospiti

In diretta dalla Liverpool Arena, in Inghilterra: le semifinali il 9 e l’11 maggio su Rai2, la finale il 13 su Rai1 Redazione Sorrisi







Arriva il grande spettacolo di Eurovision Song Contest, l’evento canoro più seguito al mondo! Lo vedremo in diretta dalla Liverpool Arena, in Inghilterra: le semifinali il 9 e l’11 maggio su Rai2, la finale il 13 su Rai1 con il commento in italiano di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. L’anno scorso ha vinto l’Ucraina, ma l’impossibilità di organizzare l’evento in un Paese assediato ha spinto il Regno Unito a raccogliere il testimone. I 4 presentatori inglesi sono Alesha Dixon, Graham Norton (solo per la finale), Hannah Waddingham e Julia Sanina.

Le nazioni in gara sono 37 ma i Big Five (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) e i campioni in carica (Ucraina) accedono direttamente in finale. Grande novità: si potrà votare anche da nazioni non in gara. Rimane invece la regola d’oro: non si può mai votare il proprio Paese. L’evento si potrà seguire su Rai Radio 2 (con il commento di LaMario, Diletta Parlangeli e Saverio Raimondo) e la finale sarà accessibile in Lingua dei segni su RaiPlay.

Con Mahmood ospite della finale, sul palco della Liverpool Arena, saranno 4 gli artisti italiani che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest. Ci sarà Marco Mengoni come portabandiera dell’Italia con una versione unica e riarrangiata di “Due Vite”, la savonese Alessandra in gara per la Norvegia e i pistoiesi Piqued Jacks, rappresentanti di San Marino.

Gli altri ospiti della finale sono l'israeliana Netta, l'islandese Daði Freyr, la svedese Cornelia Jakobs, l'olandese Duncan Laurence e la nativa di Liverpool Sonia.

Ecco i Paesi che si sfidano per la vittoria Australia Voyager - Promise Lo show è molto seguito in Australia, tanto che la nazione gareggia fin dal 2015. Quest’anno lo fa con il gruppo progressive metal capeggiato da Daniel Estrin. Non sono dei novellini: i Voyager hanno 24 anni di carriera e sette album all’attivo. Austria Teya & Salena - Who the hell is Edgar? Si sono incontrate nel talent show “Starmania” e oggi Teya e Salena si presentano come duo. L’ironico titolo dice: “Chi diavolo è Edgar?”. La risposta: Edgar Allan Poe... Croazia Let 3 - Mama ŠČ! Sono la band più folle di questa edizione: insieme dagli Anni 80, i Let 3 facevano già scandalo in Jugoslavia per le loro performance estreme. Qui scagliano ironia corrosiva contro l’invasione russa. Danimarca Reiley - Breaking my heart Originario delle Isole Faroe, Rani Petersen in arte Reiley canta una canzone incentrata su un amore “tossico” (il titolo significa “Spezzando il mio cuore”). Finlandia Käärijä - Cha cha cha Il rapper di Helsinki Jere Pöyhönen in arte Käärijä porta sul palco un mix di generi, dalla dance al rock hardcore: la performance farà sensazione. Francia La Zarra - Évidemment Canadese di origini marocchine, Fatima Zahra Hafdi in arte La Zarra rappresenta la Francia con uno stile elegantissimo. Il titolo si traduce “Evidentemente”. Germania Lord Of The Lost - Blood & Glitter Il rock più duro di quest’anno lo porta il gruppo di Amburgo guidato da Chris Harms. Faranno spettacolo con una pioggia di... “sangue”. Italia Marco Mengoni - Due vite Il nostro campione è Marco Mengoni, vincitore di Sanremo. Ha già partecipato nel 2013, arrivando al settimo posto. Israele Noa Kirel - Unicorn Noa Kirel ha vinto due volte agli MTV Europe Music Awards, è stata giudice di reality, attrice e ha suonato... nella banda dell’esercito israeliano. Norvegia Alessandra - Queen of kings Attenti ad Alessandra Mele, perché è... italiana! Nata e cresciuta in provincia di Savona, si è poi trasferita dai parenti materni in Norvegia, dove ha partecipato a “The Voice”. Regno Unito Mae Muller - I wrote a song La londinese Mae Muller gioca in casa con un brano dance pop sulla voglia di rialzarsi dopo un amore finito (il titolo significa “Ho scritto una canzone”). A 9 anni Mae recitò nel videoclip di “Grace Kelly” di Mika. Repubblica Ceca Vesna - My sister’s crown Il gruppo folk, nato a Praga nel 2016, è composto da sei musiciste. Il loro brano (tradotto vuol dire “La corona di mia sorella”) è una colorata protesta contro l’ineguaglianza di genere. San Marino Piqued Jacks - Like an animal La band nata in provincia di Pistoia ha vinto il concorso “Una voce per San Marino”. Portano in gara un pezzo pop rock in inglese che si traduce in “Come un animale”. Serbia Luke Black - Samo mi se spava “Voglio solo dormire” è il titolo (tradotto dal serbo) di questo brano sui pericoli dell’isolamento e della alienazione. Lo canta Luka Ivanović alias Luke Black (30). Slovenia Joker Out - Carpe diem La band guidata da Bojan Cvjetićanin ha già due album all’attivo. Questa canzone pop rock in lingua slovena invita i giovani a “cogliere l’attimo” e a godersi la vita. Spagna Blanca Paloma - Eaea Quattro vocali per riportare il flamenco sul palco dell’Eurovision: Blanca Paloma ha scritto il brano in omaggio a sua nonna e come inno alla forza delle tradizioni. Svezia Loreen - Tattoo È lei la superstar di questo Eurovision, l’artista da battere: Lorine Zineb Nora Talhaoui alias Loreen, nata a Stoccolma e di origini berbere, ha infatti già portato una storica vittoria alla Svezia nel 2012. Ucraina Tvorchi - Heart of steel L’ucraino Andrii Hutsuliak e il nigeriano Jeffrey Kenny sono un duo dal 2018. Il brano parla degli orrori della guerra e del bisogno di resistere.

Questi sono gli altri 19 partecipanti