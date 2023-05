Eurovision Song Contest 2023: Marco Mengoni premiato per la miglior composizione

Con il brano “Due vite” l’artista ottiene il secondo riconoscimento per l'Italia dopo Mahmood nel 2019 Marco Mengoni all'Eurovision Song Contest 2023 Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Per un soffio fuori dal podio, Marco Mengoni è arrivato quarto nella classifica finale dell'Eurovision Song Contest 2023 , però con il brano “Due Vite” almeno un premio lo ha portato a casa: si è infatti aggiudicato il Marcel Bezençon Composer Award per la miglior composizione in gara, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale della gara canora europea in scena a Liverpool.

Per l'Italia si tratta del secondo riconoscimento dopo quello assegnato nel 2019 a Mahmood per “Soldi”.