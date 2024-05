Eurovision Song Contest 2024: vince Nemo per la Svizzera. La classifica finale

Il risultato è arrivato, annunciato in diretta su Raiuno. Angelina Mango è settima Alessandro Alicandri







Finalmente abbiamo i risultati della finale dell'11 maggio di un Eurovision Song Contest 2024 che di certo non dimenticheremo: ha vinto Nemo con "The Code" per la Svizzera. In finale abbiamo visto su Raiuno 25 Paesi (e non 26, per la squalifica di Joost). Gli ospiti della finale sono stati Björn Skifs, gli Alcazar, il trio composto da Carola, Charlotte Perelli e Conchita Wurst che si sono esibiti in "Waterloo" degli ABBA e poi Loreen che ha portato la sua "Tattoo" vincitrice nel 2023 e il nuovo singolo "Forever". Ecco la classifica completa.