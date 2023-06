Fabri Fibra: «In un momento in cui tutto vive sul telefonino, vedere la gente ai concerti è magico»

In radio e sulle playlist la sua voce impazza come ospite di Ernia in “Parafulmini” e di Charlie Charles in “Obladì obladà”. E ora è in partenza per il suo tour estivo Andrea Di Quarto







Che effetto fa ricevere tanto affetto, specialmente se si considera che il rap propone sempre nuovi protagonisti?

«Fa un immenso piacere. Io nel rap metto tutta la passione che ho, passo ore in studio ogni giorno per scrivere, suonare, ascoltare la musica. Quindi mi fa piacere essere ripagato. E non è mai scontato. In un momento in cui tutto vive sul telefonino, vedere la gente ai concerti è magico».

Che concerto è il suo?

«La scaletta è varia, si va dai brani più recenti, ai miei “classici”, alle collaborazioni. Il live è particolare: lo fa al 50% il pubblico e al 50% l’artista, legati dall’aspettativa, che si proietta sul palco, di vivere qualcosa di speciale. Ci saranno anche ospiti, ma i veri ospiti sono i ragazzi che vengono a vedermi».

Come sceglie i brani giusti in cui fare “l’ospite”?

«Dico anche molti no, ma “Parafulmini” e “Obladì obladà” sono due pezzi incredibili. Hanno un “tiro” pazzesco e sono anche diversi tra loro. Cerco di fare cose che non si assomiglino e dove ho qualcosa da dire».

Come giudica il livello attuale del rap italiano?

«Secondo me ci sono un sacco di rapper bravi, invece le basi spesso si assomigliano tanto, sono un po’ tutte uguali. Certo, ci sono anche tanti rapper banali, però alcuni sono bravissimi a scrivere: Ghali è veramente originale, appena entra con la voce lo riconosci subito. Ma c’è anche gente meno famosa che ha un grande estro nella scrittura e spero che ognuno abbia l’occasione per prendersi i propri spazi».

Il successo ha fatto bene o male al rap di casa nostra?

«È più un discorso individuale. Ci sono artisti che nel momento in cui vengono illuminati riescono a vivere quel momento in un modo più creativo, con più padronanza. Altri, sotto pressione, rendono di meno. Il successo in certi casi fa bene, in altri arriva quando non è ancora il momento giusto per finire sotto i riflettori. Se gli artisti sono già pronti, allora arrivano premi come il “Tenco” a Marracash, o collaborazioni prestigiose. Il successo non fa né bene né male: fa parte dell’evoluzione di un artista. È grazie al successo che io oggi sono su Sorrisi, che è letto da tante persone, magari non tutte vicine a questo genere, a cui posso parlare».

A un giovane che dopo aver comprato l’ultimo album “Caos” volesse conoscere meglio Fabri Fibra, che disco consiglierebbe?

«Di partire dall’inizio: “Turbe giovanili”, “Mr. simpatia”... c’è l’imbarazzo della scelta».