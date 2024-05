Facchinetti: «Sono sia Camillo sia Roby: ma soprattutto sono Pooh»

Ha finalmente scritto la sua autobiografia. A noi di Sorrisi racconta aneddoti, curiosità e anche qualche altro progetto Enrico Casarini







L̕occasione quasi imponeva di fare il punto della situazione. Il 1° maggio Roby Facchinetti, che è uno preciso, compirà 80 anni e dunque ha pensato bene di scrivere la sua autobiografia, “Che spettacolo è la vita. La mia storia”. Super efficiente com’è, però, l’ha portata in libreria con un certo anticipo, il 23 aprile. E ancora prima ne ha parlato con Sorrisi. Una chiacchierata partita dal libro che (poteva andare diversamente?) si è poi espansa all’universo Pooh.

Dunque, Roby, il 1° maggio…

«Sono 80 anni. Non riesco neanche a dirlo, ma chiaramente mi ci abituerò. L’altro giorno mi chiedevo se c’è qualcosa che non faccio più rispetto a quando avevo 20 anni, o 30, o 40: beh, mediamente continuo a fare tutto. Faccio anche di più, anzi, perché dal 2016, quando decidemmo di chiudere l’esperienza dei Pooh, ho aumentato i progetti personali. Adesso c’è il libro, “Che spettacolo è la vita”, mentre questo inverno arriverà il “Parsifal” in versione opera che ho fatto con Stefano D’Orazio, espandendo i dieci minuti del brano nell’album del 1973 in un doppio cd. Che nel 2025 potrebbe diventare anche un film, e poi, chissà, anche uno spettacolo».

L’autobiografia era una tappa obbligata?

«Io non ho mai parlato della mia vita personale, per pudore. Ma questo, dai, sarebbe stato un anno particolare, unico, e quindi mi sono detto che forse era arrivato il momento di raccontare. Così mi sono immaginato di sentire, una notte, dei rumori strani nel mio studio. C’è un bambino di nome Camillo che porta con sé una cartella, fatta di legno, costruita per lui da suo padre… Ma quel piccolo sono io! E così inizio a raccontargli la mia vita, cioè quel che lui è diventato».

Ma in casa oggi la chiamano Camillo o Roby?

«Sono sempre stato Camillo. Però, come scrivo nel libro, attorno ai 13-14 anni dissi a mia madre che quel nome non mi piaceva e che preferivo Roberto. Per familiari, parenti e amici sono comunque rimasto Camillo. Nel lavoro, invece, il cambio è riuscito. Sentir dire: “E, alle tastiere, Camillo!” non mi faceva impazzire... E comunque diventai subito Roby: andavano di moda questi diminutivi».

Si è mai chiesto che vita avrebbe fatto Camillo se non fosse arrivato Roby?

«Ci ho pensato molte volte, ma non sono mai riuscito a immaginarmi in un altro ruolo perché ho scoperto la magia della musica che avevo 5 o 6 anni. Merito di mia madre Emilia, che ascoltava classica tutti i giorni. Ho cominciato a studiare seriamente attorno agli 8 anni, partendo dalla fisarmonica e, dopo un paio d’anni, passando al pianoforte».

Col suo primo pianoforte ha composto “Pensiero”…

«E “Piccola Katy” e “Tanta voglia di lei”. Poi ne comprai un secondo e vennero “Noi due nel mondo e nell’anima” e “Parsifal”. I pianoforti li ho conservati tutti: il primo è nel mio studio, fa parte del “patrimonio di famiglia”. Non è accordatissimo, ma avrà 150 anni: più di tanto non si può fare».

Dai dettagli dei racconti che si trovano in “Che spettacolo è la vita”, direi che lei tende a conservare tutto: oggetti ed emozioni.

«Non mi perdonerò mai di aver venduto un sintetizzatore Minimoog che mi aveva consegnato personalmente l’ingegner Moog a Londra nel 1971. Era poco più che un prototipo, con problemi di intonazione: me ne liberai appena uscì un modello più aggiornato. Che sbaglio!».

Dentro di lei quanto c’è di Camillo, di Roby e dei Pooh?

«Camillo rappresenta le radici e i valori che ho avuto la fortuna di assimilare da piccolo. Se sono qui, però, lo devo ai Pooh: grazie a loro Roby ha vissuto un’importante esperienza musicale, ma soprattutto un’irripetibile esperienza umana».

Insomma, si sente Camillo al 100 percento, Roby al 100 percento, Pooh al 100 percento. È un uomo al 300 percento...

«Sì, direi proprio così: par condicio».

All’inizio i Pooh hanno avuto diversi cambiamenti di formazione. Quand’è che vi siete sentiti pienamente Pooh?

«Io direi nel 1971, quando “Tanta voglia di lei” arrivò al primo posto in classifica e dopo ci arrivò anche “Pensiero”. Cinque anni prima “Piccola Katy” ci aveva solo fatto assaporare il sogno che avremmo realizzato davvero nel 1971».

Ha scritto che dopo “Piccola Katy” vi stavate per sciogliere...

«Quando il suo successo era scemato, ci siamo trovati davvero in bilico. Non siamo riusciti a fare qualcosa di nuovo che avesse altrettanta forza. Un pomeriggio, però, arrivò a casa mia la telefonata di un certo Giancarlo Lucariello che risolse la crisi. Tra il 1970 e il 1975 sarebbe diventato il nostro primo e unico produttore: fu lui che ci mise sulla retta via».

Qual era la “cattiva strada” su cui vi eravate avviati?

«Per esempio, andavamo a incidere o a fare i concerti con le nostre ragazze. Era sempre come una scampagnata. E lì Giancarlo disse la frase che sarebbe diventata il nostro credo: “Ma vostro padre si porta in ufficio vostra madre?”. Avevamo bisogno di avere delle regole, le abbiamo ricevute e accettate, e siamo diventati dei metronomi, delle vere macchine da guerra».

Chi era il più scavezzacollo?

«Direi Valerio Negrini (primo batterista del gruppo e paroliere, ndr). Oh, sto parlando di un vero poeta! Però era il più indisciplinato di tutti. Nel 1971 lasciò il posto a Stefano D’Orazio, perché amava il palcoscenico e il successo ma non sopportava le regole che imponevano. Decise di dedicarsi comunque ai nostri testi ed è stata una grande fortuna».

Valerio è mancato nel 2013. Che cosa si è portato via?

«I Pooh sono rimasti senza le parole che hanno fatto la loro storia. Valerio e io, poi, avevamo un’empatia tale che non c’era neanche bisogno di parlare. Gli mandavo una musica e lui capiva immediatamente che cosa scrivere. Mi ricordo che fece sette versioni del testo di “Dammi solo un minuto” e alla fine ci accorgemmo che quello giusto era il primo. Ce lo avrebbe rinfacciato tante di quelle volte: “Ma non è che anche questa volta fate come con ‘Dammi solo un minuto’?”».

Stefano D’Orazio, invece, non c’è più dal 2020...

«Grande in tutto: nella generosità, alla batteria, come autore, come manager... Se siamo miracolosamente riusciti a formare delle famiglie è stato anche perché comunque c’era lui che era sempre concentrato su tutti gli aspetti della vita della band, dal concerto successivo a quale diavoleria d’effetto speciale avremmo potuto usare».

Qual è la composizione in cui si riconosce di più?

«La seconda parte di “Parsifal”, quella strumentale».

E in certi look “creativi” dei vecchi Pooh si riconosce ancora?

«Non erano dei look, erano dei “mamma-look”, roba da mammalucchi (sorride)! Il più vergognoso forse l’abbiamo adottato per i concerti di fine Anni 70: calzamaglia, stivaloni e una bella mantellina da Mago Zurlì».

Ha conservato anche questi capi?

«Sì, certo».

L’8 giugno, con la “data zero”, partirà il vostro nuovo tour “Amici x Sempre”: una ventina di concerti...

«Le prove cominceranno verso il 20 maggio, più che altro per verificare che tecnicamente funzioni tutto. Una decina di giorni prima io inizierò a ripassare i pezzi nel mio studio, a casa. Riprendo tutto il repertorio per arrivare alle prove super collaudato».

“Che spettacolo è la vita” si apre con l’incontro tra lei oggi e lei bambino. Finiamo con un altro incontro impossibile: i suoi consigli d’ascolto per un marziano che non ha mai ascoltato i Pooh...

«Direi tre album: “Parsifal”, “Un po’ del nostro tempo migliore” e “Uomini soli”. Se ha poco tempo, può ascoltare tre canzoni: “Uomini soli”, “Pensiero” e “Per te qualcosa ancora”, che non sarà uno dei nostri successi ma mostra il nostro modo di intendere la musica. Solo noi potevamo mettere una piccola suite da quasi cinque minuti in un 45 giri che di solito ne durava tre».