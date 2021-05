Federico Rossi: «L’amore per Paola mi ha cambiato»

Federico Rossi ci racconta il suo futuro dopo la separazione del duo Benji & Fede Federico Rossi Alessandro Alicandri







Dopo 10 anni di amicizia e musica con Benjamin Mascolo nel duo Benji & Fede, Federico Rossi ha deciso di intraprendere una carriera solista. «Dopo la separazione mi sono accorto di avere ancora un sacco di cose da dire, storie che in due non riuscivo a raccontare... così ho dato vita a tante canzoni che parlano molto di me» dice.

E da qui nasce “Pesche”, un brano che spiega quanti danni può fare l’essere schivi in amore. «Io lo ero e non solo in amore» dice «ma da quando ho conosciuto Paola (Di Benedetto, influencer e vincitrice del “Grande Fratello Vip” nel 2020, ndr) sono cambiato, smettendo di stare in “lockdown mentale” e facendo capire agli altri chi sono. Oggi vivo con più leggerezza».

Una coincidenza ha fatto notizia: proprio negli stessi giorni Justin Bieber ha pubblicato un brano con lo stesso titolo (in inglese “Peaches”): «Sono un suo fan, così tanto che devo avergli letto il pensiero» dice ridendo. «In realtà sono brani molto diversi, però mi lusinga aver avuto la sua stessa idea nello stesso momento».