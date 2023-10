Festa dei nonni: quanto è bello viziare i nipoti… di nascosto

Il 2 ottobre è la loro Giornata. E allora Sorrisi ne ha intervistati due molto famosi: Roby Facchinetti e Iva Zanicchi Barbara Mosconi







Roby Facchinetti: «All’inizio volevo essere chiamato “papone”»

Il suo primo nipote?

«Mia, la figlia di Francesco e Alessia, che ora ha 12 anni. Non mi sono abituato subito alla parola “nonno”. Anzi, all’epoca mi piaceva più “papone”, il grande papà, come in America, dove dicono “grandfather”».

Come pensava che sarebbe stato?

«Gli amici continuavano a dirmi: “Ho saputo che sei diventato nonno!”. Faceva un certo effetto, ma ora che ho 6 nipoti non più».

Ora che effetto fa?

«Penso che ci sia molto da imparare da loro».

Lei cosa ha imparato?

«A meravigliarmi. Noi adulti diamo tutto per scontato, i bambini invece scoprono il mondo nelle piccole cose e danno a tutto il giusto valore».

La regola d’oro?

«Il gioco. Mi piace giocare con loro, però non devono distruggere la casa (ride)».

Che giochi fate?

«Quelli in cui anche io torno un po’ bambino, come nascondino. Oppure un gioco che chiamano “stop”: io mi metto seduto sul divano con la gamba tesa ad altezze adeguate e loro devono saltare questo ostacolo. Oppure li porto nel mio studio e lì si divertono come matti».

In cosa li vizia?

«Su dolci, gelati, caramelle. Mi dicono: “Ti prego!”, si mettono lì con le mani giunte e come fai a dire di no?».

Ha scritto un pezzo dedicato ai nipoti?

«Nel mio primo album da solista c’è un brano inciso con mia figlia Alessandra, “Din din din”, ha un testo tenerissimo scritto da Stefano D’Orazio».

Hanno doti artistiche?

«In famiglia c’è sempre stata grande creatività. Mia studia pianoforte e ora fa danza, sogna di fare l’attrice. Leo suona la batteria mentre Liv canta. Lorenzo e Alessandro sono tifosi dell’Atalanta e vogliono fare i calciatori. Andrea suona la batteria».

I suoi nonni cosa le hanno tramandato?

«Il nonno paterno, Abramo, era un uomo straordinario, mi diceva: “Le cose importanti di un uomo le hai qui”, e mi toccava lo stomaco. Aveva una vena poetica».

Lei è un nonno famoso. Sono orgogliosi?

«Ultimamente un nipote mi ha detto: “Nonno, ma ti conoscono in tutto il mondo eh?”. Un altro nipote durante il concerto dei Pooh a San Siro ogni tanto si girava verso quelli seduti vicino e diceva: “È mio nonno!”».

Iva Zanicchi: «È un’emozione forte e sconvolgente!»

A che età è diventata nonna?

«Avevo poco meno di 60 anni. Prima è arrivato Luca e poi Virginia con cui ho un rapporto ottimo che ovviamente è cambiato negli anni. Ora hanno una loro vita, ma ci sono sempre».

La notizia l’ha emozionata?

«Mia figlia Michela era sposata da più di un anno e mi disse: “Mamma aspetto un bambino!”, è stata una cosa sconvolgente».

Niente crisi esistenziali?

«Macché, io vorrei diventare bisnonna! Non ero di quelle che dicono: “Sono ancora belloccia, è presto”. Quando è nato mio nipote ho avuto un’emozione forse più forte di quando è nata mia figlia».

Come mai?

«Ho partorito in modo naturale con tutti i dolori del caso. Quando è nato mio nipote ho provato solo gioia. Sono voluta entrare in sala parto e quando l’infermiera ha preso il bambino e l’ha avvolto in un lenzuolino le ho detto: “Lo dia subito a me!”. Finché Michela ha detto: “Mamma, dallo anche a Marco che è il papà!”».

La prima volta che suo nipote l’ha chiamata “nonna”?

«Ce l’avevo in braccio e continuavo a dirgli: “No-nna, no-nna” e lui: “Ma-mma” e io continuavo: “No! No-nna”, alla fine disse: “Nogna” e io tutta felice».

Vizia i suoi nipoti?

«Neanche tanto, ma se i genitori devono educarli, i nonni possono fare la parte più serena e godereccia. Avevo un barattolone di Nutella: “Nonna tella, nonna tella” mi chiedeva Virginia e io gliela davo a cucchiaiate».

La richiesta più assurda che le hanno fatto?

«Luca, a 12 anni: “Nonna, io aspetto un po’ di anni e poi tu mi compri la Ferrari, vero?”. “Senz’altro, amore”».

Cosa hanno preso da lei?

«Virginia è estroversa, ha una bellissima voce e un temperamento artistico. E quando siamo truccate mi somiglia pure».

Il suo insegnamento?

«Il rispetto degli altri».

E cosa hanno insegnato a lei i suoi nonni?

«Con nonno Adamo e nonna Armida, i genitori di mia mamma, il ritornello era: “Lavoro, lavoro, lavoro e onestà”. Un’ossessione. Una volta da bambina avevo raccolto delle castagne, mia nonna mi chiese: “Dove le hai prese?”. Io indicai un campo e lei me le fece riportare, piangendo, al proprietario».

Lei è una nonna piena di impegni. I nipoti l’accompagnano?

«Ogni tanto. Con Virginia e Michela andremo a Napoli per giocare a “Reazione a catena”».

Sono fieri di lei?

«Mi dicono: “Nonna riposati: vai sempre in giro a cantare, ti stanchi”. E io rispondo: “Ragazzi non rompete, prima o poi andrò in pensione”».