Fino al 27 ottobre sostieni “Le mele per il teatro”

Dal 13 al 27 ottobre 2024 presso le maggiori insegne della GDO (la Grande Distribuzione Organizzata, supermercati e centri commerciali, ndr) italiana saranno in vendita le confezioni Le Mele per il Teatro, iniziativa di responsabilità sociale d’impresa ideata da CITRUS l’Orto Italiano in collaborazione con Fondazione Milano per la Scala per sostenere la mission di una delle istituzioni più autorevoli nel panorama formativo europeo per lo spettacolo dal vivo, l’Accademia Teatro alla Scala.

Ogni confezione, venduta al prezzo di 2,50 euro, conterrà tre mele Gala italiane, un prodotto di alta qualità. Per ogni confezione acquistata, 0,50 saranno destinati a supportare la Scuola scaligera che, forte di una storia secolare che risale al 1813, favorisce e accompagna la crescita di quei giovani talenti che sognano una carriera di prestigio nell’ambito dello spettacolo, in scena come dietro le quinte.

Il progetto è il frutto dell’incontro fra due realtà che pongono al centro della propria attività iniziative capaci di generare una positiva ricaduta sociale. CITRUS l’Orto Italiano, Società Benefit, che fa del business etico, trasparente e sostenibile la propria cifra fondante, nasce nove anni fa per valorizzare e riscoprire l’ortofrutta italiana attraverso la creazione di progetti speciali dal cuore sociale e dall’impronta sostenibile.

La Fondazione Milano per la Scala, ente filantropico impegnato dal 1991 nel sostegno al Teatro alla Scala grazie ad attività culturali e di fundraising, da sempre è al fianco anche della sua Accademia, che rappresenta il futuro stesso non solo del Teatro milanese, ma del teatro in generale, la cui funzione fondamentale non può che essere la crescita sociale e civile in quanto strumento di educazione e sensibilizzazione, forma di espressione e partecipazione, luogo di incontro e di scambio, propulsore di cambiamento.