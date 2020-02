Francesca Michielin: “Gange” feat. Shiva è il nuovo singolo

21 Febbraio 2020 | 15:49 di Giulia Ciavarelli

«Il set di stasera è un po’ elettronico, un po’ digitale, analogico e vintage. Apriamo le danze a questa nuova avventura. Ballate, divertitevi perché è questo il vero motivo per cui ho iniziato con questo set» dice Francesca Michielin rivolgendosi al pubblico del Rocket, il locale milanese dove è iniziato il nuovo viaggio musicale dell'artista. Tre set live che spianano la strada al suo ritorno discografico con "Feat", il disco arricchito da undici collaborazioni in uscita il 13 marzo.

«Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima» racconta Francesca per descrivere quello che ascolteremo tra poco, e che vedremo sui palchi milanesi nelle prossime settimane. Il primo "incontro di voci" è avvenuto proprio il 20 febbraio al "vintage electro set" del Rocket dove è stata presentata in anteprima la collaborazione con il giovane rapper Shiva in "Gange": prodotto da Adam11, il brano appartiene alla tracklist di "Feat" ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il secondo live set: "Riserva Naturale" feat. Coma_Cose

Terminato un live set, se ne annuncia un altro: il prossimo sarà giovedì 27 febbraio a partire dalle ore 22:00 al Serraglio di Milano. Nel club milanese Francesca presenterà un Urban Orchestral Set in cui sarà possibile, per la prima volta, ascoltare dal vivo un nuovo brano appartenente a "Feat", l'album che ascolteremo dal 13 marzo: si intitola "Riserva Naturale" feat. Coma_Cose, presenti insieme a lei sul palco.

Anche per questo set, le prevendite dei biglietti saranno disponibili solo online per sole 48 ore da venerdì 21 febbraio alle 14.00 a domenica 23 febbraio alle 14.00 sul sito di TicketOne. Proseguono intanto le vendite per il grande evento live del 20 settembre 2020 al Carroponte di Milano.