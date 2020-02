Francesca Michielin: “Riserva Naturale” feat. Coma_Cose è il nuovo singolo

28 Febbraio 2020 | 15:43 di Redazione Sorrisi

Per giovedì 27 febbraio era previsto il secondo dei live set di Francesca Michielin in avvicinnamento all’uscita dell’album “Feat” (13 marzo). L’esibizione dal vivo di “Riserva Naturale” feat. Coma_Cose si è tenuta lo stesso, anche se a porte chiuse e in streaming. Per l’ordinanza che ha causato l’annullamento di molti eventi a Milano, lo Urban Orchestral Set si è trasformato in un appuntamento online, in onda da Officine Meccaniche, storico studio di registrazione milanese. Il brano è disponibile dal 28 febbraio su tutte le piattaforme digitali.



Così Francesca Michielin racconta questa nuova collaborazione: «Riserva Naturale è un pezzo molto speciale per me, perché descrive i momenti che ho vissuto appena sono arrivata a Milano quando, venendo da una dimensione più bucolica ho dovuto affrontare la sensazione di spaesamento tipica della vita in città. In quel periodo ci sono state delle persone che mi hanno aiutato ad adattarmi a questa nuova realtà più urban, anche attraverso la loro musica, come i Coma_Cose, mi ritrovavo molto nei loro brani. Ho deciso di chiamarli per questa collaborazione, di cui sono molto felice e onorata».



"Riserva Naturale" feat. Coma_Cose

"Gange" feat. Shiva

«Questo progetto è stato un lavoro impegnativo ed ambizioso, fatto di incontri e paralleli, tesi a creare qualcosa che non avevo mai fatto prima» racconta Francesca per descrivere quello che ascolteremo tra poco, e che vedremo sui palchi milanesi nelle prossime settimane. Il primo "incontro di voci" è avvenuto proprio il 20 febbraio al "vintage electro set" del Rocket dove è stata presentata in anteprima la collaborazione con il giovane rapper Shiva in "Gange": prodotto da Adam11, il brano appartiene alla tracklist di "Feat" ed è già disponibile su tutte le piattaforme digitali.

«Il set di stasera è un po’ elettronico, un po’ digitale, analogico e vintage. Apriamo le danze a questa nuova avventura. Ballate, divertitevi perché è questo il vero motivo per cui ho iniziato con questo set» ha detto Francesca Michielin rivolgendosi al pubblico del Rocket, il locale milanese dove è iniziato il nuovo viaggio musicale dell'artista. Tre set live che spianano la strada al suo ritorno discografico con "Feat", il disco arricchito da undici collaborazioni in uscita il 13 marzo.