Francesco Gabbani: «Ho sempre sognato il Telegatto: grazie Sorrisi!»

Bice Colarossi







Il famoso “sorriso Gabbani” era più sfolgorante che mai, domenica 12 giugno nel meraviglioso chiostro dell’Università Statale di Milano. Francesco era felice perché Aldo Vitali, il direttore di Sorrisi, gli aveva appena consegnato il Telegatto: «Quando ero bambino avevo due sogni: vincere il Festival di Sanremo e avere un Telegatto! Riceverlo oggi è per me un grande motivo di orgoglio e una grandissima emozione» ha detto mentre una folla di fan adoranti sfidava il caldo per riprenderlo con i cellulari e chiedere autografi e selfie. «Lo metterò nel posto dove conservo tutti gli oggetti più preziosi e significativi del mio percorso artistico, a partire ovviamente dai premi di Sanremo!».

Dopo le foto di rito Francesco è salito nell’Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano, affollata di Telegatti colorati: come vi abbiamo raccontato sono vere opere d’arte firmate da Cracking Art, il collettivo artistico famoso per le sue installazioni realizzate in plastica rigenerata, in perfetta sintonia con i temi di circolarità e recupero di questa edizione del Salone del Mobile di Milano. Sì, perché l’evento di Sorrisi in cui abbiamo premiato Gabbani è stato ospitato in una delle sedi più prestigiose del cosiddetto FuoriSalone, organizzato dalla rivista Interni, che come ogni anno ha animato l’intera città con installazioni e progetti di architettura.

Francesco Gabbani, come sapete, è da sempre sensibile ai temi di salvaguardia dell’ambiente: «Continuate a difendere la natura: questa è musica per le mie orecchie!» ha detto al pubblico. A cui ha regalato un miniconcerto dal vivo con tre dei suoi brani più amati: il recente “Volevamo solo essere felici” e i sanremesi “Viceversa” (secondo al Festival del 2020) e “Occidentali’s karma”, con cui ha vinto all’Ariston nel 2017.

Difficile dire quale sia stato più apprezzato: tutti ballavamo e cantavamo scandendo le parole, e lui, Francesco, era visibilmente felice. Una bellissima festa, che potete vedere sui nostri social, dedicata ai lettori e a un artista che amiamo da sempre (vi ricordate il video in cui ballavamo insieme con Gabbani, tutti con le maschere da scimmia, nella nostra redazione di Sanremo?). Chi lo ama quanto noi lo può seguire nel tour (prima data 28 giugno a Capannori, LU) che lo porterà in giro per l’Italia e si concluderà l’8 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Dicci, Francesco, porterai il Telegatto con te?