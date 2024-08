Francesco Gabbani: «Su un aereo monoelica per cantare in Sardegna»

Il cantante, bloccato da un tilt informatico, per esibirsi ad Arborea affitta un piccolo velivolo e... arriva in tempo! Alessandro Alicandri







Scatenato e inarrestabile, Francesco Gabbani ci racconta nel dettaglio l’avventura straordinaria di cui tutti hanno parlato negli ultimi giorni, dai social ai telegiornali. Un’avventura in volo, nata da un problema informatico, che si è trasformata in una delle esperienze più incredibili della sua vita.

Francesco, partiamo dall’inizio.

«È lunga la storia (ride)! Allora, il 19 luglio intorno alle 22 è in programma un mio concerto ad Arborea, in provincia di Oristano (Sardegna). Alle ore 12 sono all’aeroporto milanese di Linate con un volo cancellato per il “bug” (un tilt vero e proprio, ndr) che ha bloccato tantissimi sistemi informatici».

Era un errore di aggiornamento di un programma che ha bloccato i computer mondiali dedicati al trasporto, giusto?

«Esatto».

Non so lei, ma io sarei impazzito.

«Guardi, nei video sui social sorridevo perché per noi che giriamo spesso l’Italia i problemi di trasporto sono all’ordine del giorno. Siamo “allenati” all’imprevisto».

Come le è venuta l’idea di prendere un aereo monoelica?

«Non volevo perdere quel concerto per nessuna ragione al mondo. Tra le varie opzioni, con il mio staff abbiamo valutato la più folle: sorvolare l’Italia con un piccolo aereo turistico».

In tanti avrebbero detto: «Signore e signori, ci vediamo prossimamente...».

«Non io. Sento da sempre un forte senso di responsabilità verso il pubblico che ha organizzato un viaggio, piccolo o grande, per vedermi. Poi non sono una persona pigra né mentalmente né fisicamente: se vedo un muro di fronte a me, non mi abbatto».

Quindi siete andati in direzione di Torino.

«Sì. Ci siamo rivolti a un aeroclub locale che aveva la disponibilità per farmi volare dal Piemonte alla Sardegna. Un volo di linea ci mette poco più di un’ora. Qui ci avrebbe messo più del doppio. Ho detto: “Proviamoci”».

Il monoelica non è un aereo normale.

«Per nulla, considerate che ha al massimo quattro posti e la stiva può contenere più o meno quello che si può mettere dentro a un’auto decapottabile, quindi pochissime cose. Ho smontato parti delle mie valigie per farci stare tutto».

Ha avuto paura?

«Abituato alla montagna, a sciare e alle escursioni in bici, non ho paura delle altezze, ma in questo caso, prima di partire, ho chiesto ai piloti: “Atterriamo vivi, vero?”. Loro mi hanno risposto che avevano previsto anche possibili destinazioni d’emergenza, e di stare tranquillo».

Che ansia! Viaggiava con la sua compagna Giulia. Lei era serena?

«Io e lei siamo sulla stessa lunghezza d’onda su tutto. All’inizio l’ho vista molto preoccupata. Mi sono accertato che fosse convinta di voler fare questa cosa pazza assieme. Ha detto di sì».

Com’è andata?

«A parte il decollo, nel quale hai la sensazione di volare in un “contenitore” leggerissimo, è stato incredibilmente piacevole. Almeno il tempo era dalla nostra parte. I monoelica non possono volare ad alta quota e i panorami sono mozzafiato».

Nel frattempo i suoi fan seguivano la sua avventura sui social.

«Sì. Pensate che a quell’altezza i cellulari prendono benissimo, quindi era possibile fare video e pubblicarli senza problemi. Non sono cose che capitano spesso nella vita».

Quindi è atterrato a Olbia, giusto? Ma Arborea è dall’altra parte della costa.

«Esatto. Sono salito su un van in tutta fretta, ma Arborea era a due ore di distanza. Sono arrivato cinque minuti prima che cominciasse il concerto. Ho avuto il tempo di cambiarmi la maglietta, mettere pantaloni lunghi più appropriati per la serata e salire sul palco così».

Il pubblico sarà stato felice!

«Sono stato accolto da un’ovazione. Dico la verità, ero molto stanco, ma sono da sempre convinto che nella vita le cose che si raggiungono in modo complesso sono anche quelle che ti danno le soddisfazioni maggiori. È stato un bellissimo concerto».

Di vita vissuta intensamente si parla anche nel suo brano estivo “Frutta malinconia”.

«È un brano in puro stile “gabbaniano” che unisce alle sonorità fresche del twist una riflessione sulla malinconia che vivono le persone che si fanno passare la vita davanti in modo così veloce da non averla mai davvero “morsa”».

Lei morde la vita?

«Penso di farlo, sì, ma in modo sano. Scrivo musica con i miei tempi, non mi faccio trascinare dalla fretta e dalla velocità del mondo, e provo a vivere al massimo con il sorriso. Non è forse questo il modo migliore per godersi ogni attimo?».