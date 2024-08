Fred De Palma racconta la sua “Passione”

Il cantante ha pubblicato un nuovo singolo per farci ballare a fine estate Alessandro Alicandri







È per tutti i gusti l’estate di Fred De Palma, che quest’anno ha scelto di rinfrescare la stagione più calda con un nuovo brano uscito a fine luglio, “Passione”, che ha fatto seguito a “Notte cattiva”, pubblicato già a giugno.

In gergo turistico, lei Fred è in “alta stagione”.

«Altissima! Al momento sono in giro per l’Europa con alcune date nei posti più belli delle vacanze estive. Palma di Maiorca, Malta, Mykonos. Sto trovando un pubblico calorosissimo».

Come mai quest’estate ha pubblicato più brani?

«Per andare incontro a due esigenze. La mia, quella di sperimentare come ho fatto con i ritmi “afrobeat” di “Notte cattiva” dove duetto con Guè. Dall’altra, quella del mio pubblico che da me si aspetta sempre qualcosa di latino. Così è arrivata anche “Passione”».

L’inizio di “Notte cattiva” è in lingua albanese. Perché?

«È un omaggio “di cuore”. C’è la voce della mia ragazza (la modella Jori Delli, ndr) che ha origini albanesi».

Invece “Passione” ha suoni caraibici, ma anche italiani.

«Ho sempre trovato la “bachata” un ritmo dal sapore mediterraneo. Inoltre si sposa bene con il tema del testo, il tradimento».

Ha da poco collaborato anche a un remix di “Mammamì” di Petit, il giovane talento di “Amici”.

«Come molti nomi che ho visto in quel talent, ha dimostrato di saper sfidare lo stereotipo dell’esordiente che è in tv ma ha poco da dire nella musica».

Quando va in vacanza?

«A novembre? Sì, andrò in vacanza a novembre (ride)».