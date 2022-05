Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio: «All’Eurovision ci divertiremo e vivremo vere emozioni»

Sono stati riconfermati come commentatori per l’Italia delle serate di Eurovision Song Contest 2022 Giusy Cascio







Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi fanno il bis: dopo aver “tifato” per i Måneskin, che l’anno scorso hanno vinto in Olanda, sono stati riconfermati come commentatori per l’Italia delle serate di Eurovision Song Contest 2022.

Avete studiato le canzoni in gara?

Corsi: «Sì, le ho ascoltate una decina di volte ciascuna. Adesso i miei figli, Margherita e Leonardo, mi interrogano. Mi fanno ascoltare due note e chiedono: “Chi è questo?”. E io riconosco subito se è la Georgia o l’Azerbaigian».

Malgioglio: «Le so tutte a memoria. Adoro il cantante inglese, Sam Ryder. Ha un falsetto meraviglioso e vorrei invitarlo a cena una sera. Vieni anche tu, Gabriele, così mi fai da interprete?».

Corsi: «Ma certo, Cristiano. E porto anche mia moglie, che ti ama. Le ho chiesto di accompagnarmi a Torino. Data la solennità dell’evento internazionale, avrò bisogno del suo sostegno».

Malgioglio: «Io invece avrò bisogno di luci pazzesche. E di una cipria che mi illumini il viso come una vera popstar».

Commenterete l’Eurovision con la partecipazione di Carolina Di Domenico. Lei cosa farà?

Corsi: «Carolina innanzitutto è la portavoce dei voti italiani. E nelle anteprime si collegherà dal PalaOlimpico per farci sentire che atmosfera si respira».

Tifiamo per Blanco e Mahmood, ma ci sarebbe anche Achille Lauro in gara per San Marino... La storica rivalità tra i due Paesi si acuirà?

Malgioglio: «Mah! San Marino non ci dà sempre voti alti... Io intanto consiglio a Lauro di non provocare, ma di puntare a una bella performance musicale».

C’è chi pensa che l’Ucraina, per via della guerra, sia favorita.

Corsi: «È probabile, perché conta molto il voto popolare, l’onda emotiva».

Malgioglio: «La canzone più forte però è quella della Romania, una hit reggaeton».

Non c’è due senza tre. Farete Eurovision 2023?

Malgioglio: «Ormai siamo pronti anche per i Grammy».

Corsi: «Ma pure per la Notte degli Oscar. Che con noi non finirebbe mai a schiaffoni (vedi il ceffone di Will Smith, ndr). Siamo due romantici: facciamo vincere l’ironia, l’allegria e l’amore in tutte le sue forme».