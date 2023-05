Gabriele Corsi e Mara Maionchi, i due commentatori dell’Eurovision

All’Eurovision Song Contest lo spettacolo è garantito anche grazie ai commentatori. Se l’evento sarà condotto per tutto il mondo in inglese da Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julia Sanina (raggiunti in finale da Graham Norton), per l’Italia saranno Gabriele Corsi e Mara Maionchi a “spiegare” le regole e le canzoni agli spettatori.

Questa è la prima volta che lavorate insieme?

GC: «Ci eravamo solo incrociati due o tre volte».

MM: «Farà tutto lui, io sarò una bella statuina!».

GC: «Macché, Mara! Tu sei il nostro numero 10! Io sono un mediano, smisto i palloni... e tu segni».

Gabriele, è felice di avere Mara al suo fianco?

GC: «È un evento musicale, e chi più di Mara conosce la musica? Cercheremo di accompagnare e aiutare gli spettatori, e lei con la sua competenza dirà cosa pensa dei brani».

MM: «Poco fa ascoltavo il brano inglese e mi chiedevo come sia possibile che questa sia la stessa nazione che ha prodotto i Beatles...».

GC: «E questo è solo l’antipasto, signori!».

MM: «Oddio, inizio malissimo... Dici che devo stare zitta?».

GC: «Io ho capito che ti devo solo pungolare».

MM: «Sono un po’ preoccupata di dire qualche sciocchezza».

GC: «Figurati Mara, dopo due edizioni con Cristiano (Malgioglio, ndr)? Con te mi posso rilassare (ride)».

Come avete trovato le canzoni di quest’anno?

GC: «Come sempre la cosa bella è la varietà, ci sono canzoni d’amore, il pezzo dell’Albania parla di un divorzio, poi ci sono brani che raccontano un travaglio interiore. E tra i temi c’è la guerra».

MM: «Dopotutto questa edizione si doveva tenere in Ucraina e invece...».

Commenterete in diretta da Liverpool?

MM: «Sì, sono contenta perché andrò a vedere la statua di John Lennon».

GC: «Vi sveliamo anche che andremo al Cavern, dove i Beatles hanno mosso i primi passi!».

Avete dei consigli per Marco Mengoni?

MM: «Consigli no, ma un grande abbraccio affettuoso. Marco è “nato” quando facevo “X Factor”, Morgan era stato bravo a guidarlo, ho dei bellissimi ricordi di lui».

GC: «Sono felice che ci sia Marco, è una persona speciale. Ma vincere non è fondamentale: lui è già una star, potrà solo ampliare la sua platea».

Mara, nella sua carriera da discografica ha mai avuto a che fare con l’Eurovision?

MM: «No, ma mio suocero (Nicola Salerno detto Nisa, ndr) lo vinse nel 1964: era tra gli autori di “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti!».

Incoraggiatevi a vicenda per questa avventura.

GC: «Mara, ti dico semplicemente che ci divertiremo un casino. Sai cos’è la cosa più bella di te? È che sei sempre curiosa».

MM: «Tu dici così, ma io mi appoggerò a te, caro socio, sperando che mi illumini strada facendo».