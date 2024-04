Gaia: «“Dea saffica” racconta le sfaccettature dell’universo femminile»

Dopo il successo di “Tokyo”, l’artista inaugura un nuovo capitolo musicale con un mette in risalto tutti i valori della donna Giulia Ciavarelli







Il termine “confidence” ritorna sempre nella nostra conversazione, è un concetto che Gaia deve aver interiorizzato in questa nuova fase della sua carriera musicale: è più sicura nella scrittura, più fiduciosa delle sue potenzialità e libera dai condizionamenti delle persone che la circondano.

È la Gaia di “Dea saffica”, il suo ultimo singolo prodotto da Bias in cui celebra le sfaccettature dell’universo femminile con un sound forte e ipnotico: «Il titolo del brano è stato commentato molto, alcuni temevano potesse essere “troppo”. Rappresenta il mio personale modo di approcciare a questa nuova fase e ho voluto raccontare il rapporto, quasi di sudditanza, con le donne. Ne ho avute tante al mio fianco e, in prima persona, ho vissuto tanti ruoli nel femminile come figlia, sorella, amica, amante».

Gaia racconta l’universo femminile con una linea sonora molto diversa rispetto alla precedente “Tokyo” («È una canzone che vive da sola, un episodio organico»): «Sono tornata ad avere un approccio più intimo e introspettivo. Nelle session di scrittura in italiano mi mancava la fiducia in me stessa, che invece avevo con la lingua portoghese, e cercavo sempre conforto nelle opinioni degli altri. Ora sono più “sola” nel mio percorso e ho trovato il modo giusto per approcciarmi ai testi» ci ha raccontato.

Il cambiamento sonoro è una conseguenza naturale dello stato emotivo di Gaia: «Riesco a ritagliarmi molti più momenti per me stessa, come la meditazione. Voglio essere centrata sul ritmo interiore per poter stare bene e attrarre solo cose belle» confessa. «Non voglio che questo momento di “confidence” venga bloccato dal mio giudizio. Ho voglia di lasciare andare e di condividere, voglio essere meno perfezionista e giudicante con me stessa. Posso dire? È liberatorio perché sto accettando quelle parti più cupe di me e sono più felice».

Parlando di potenza femminile, di donne nella musica ce ne sono tante con cui Gaia è riuscita a instaurare un legame di unione e sorellanza: «Mi sento molto con Madame, Elodie, Anna Pepe, Rose Villain ma anche Giorgia e Laura Pausini. Non creo rapporti “di facciata” ma credo in quelli genuini, di vera e propria amicizia».

«Ora le artiste sono più libere dai costrutti sociali che ci ingabbiano, invece ci supportiamo e ci aggiorniamo costantemente. C’è ancora tanto da fare nel nostro sistema, continuano a esserci dei trigger ma cerco di agire in maniera opposta. Ci sono momenti in cui faccio fatica, spesso ci hanno messo l’una contro l’altra ma siamo ormai in modalità “amazzoni”, siamo guerriere rispetto al nostro spazio».

Una cosa è certa: «Non dobbiamo cadere nelle trappole di una società patriarcale, danneggia solo noi. Siamo in comunione l’una con l’altra perché solo così riusciremo a essere ancora più potenti» conclude l’artista.