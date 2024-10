Gaia ha cantato nella redazione di Sorrisi

Ha eseguito i suoi successi in versione acustica, poi ha diretto il nostro coro su “Sesso e samba” Giulia Ciavarelli







«Con “Sesso e samba” è davvero finita un’era» esordisce Gaia mentre ripercorre gli ultimi mesi frenetici che l’hanno consacrata come regina dell’estate grazie al successo del duetto con Tony Effe. Martedì 15 ottobre è passata a trovarci in redazione per regalarci un “mini live” in acustico: oltre al singolo “Sesso e samba”, Gaia ha scelto di farci ascoltare “Tokyo”, “Dea saffica” e “Chega”.

Dopo l’esibizione, l’artista si è seduta alla scrivania del direttore Aldo Vitali per raccontarci come sta vivendo questo periodo: «La canzone con Tony ha portato bene e sono rimasta sorpresa dall’ondata di affetto. Ora sono tornata in studio a scrivere per il mio progetto solista».

Il 29 settembre Gaia ha festeggiato 27 anni: «Mi sto concedendo un po’ di leggerezza in più, nella vita e nella musica. Mi sono fatta anche un regalo: una casa nuova! Faccio le lavatrici, cucino e invito gli amici a cena. Ormai sono una ragazza indipendente!».