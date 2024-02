Gaia: «Ora canto “Tokyo”, poi andrò a visitarla»

Vincitrice di “Amici” nel 2020, ha portato nelle radio un brano di grande successo Barbara Mosconi







Il suo singolo “Tokyo”, un pop ritmato scandito dal martellante refrain: “Solo tu mi fai...”, da qualche settimana è ai primi posti dei brani più trasmessi nelle radio. Gaia l’ha scritto a sei mani con il napoletano Drast (del duo Psicologi) e il romano Golden Years e lo ha intonato con la solita grazia e il giusto equilibrio. «Ci siamo incontrati una volta e abbiamo cominciato a buttare giù un po’ di accordi e melodie, come in un flusso. L’idea di Tokyo è nata nella seconda strofa».

La capitale del Giappone serviva per «trovare un immaginario fuori dal comune e giustificare questo senso di lasciarsi andare: evoca un posto figo, il nome è bello, suona bene, adoro le sue primavere con gli alberi di ciliegio, mi piacciono l’architettura, l’arte, il cinema giapponese» racconta Gaia, che spera di andare presto in Oriente a verificare di persona. L’artista confessa che nella sua semplicità il pezzo all’inizio la «mandava in crisi, io sono complicata, ma poi capisci che certe melodie stanno nell’etere e a volte devi semplicemente accoglierle». Gaia è stata anche a Sanremo, ospite di BigMama nella serata delle cover: «Abbiamo cantato “Lady Marmalade”, è stato molto sexy».