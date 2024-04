Geolier diventa prof

Il rapper ha tenuto una lezione speciale all’Università di Napoli Geolier Credit: © Getty Stefania Zizzari







È stato invitato dal rettore dell’Università Federico II di Napoli, a Scampia, per parlare con gli studenti nell’Aula Magna. E il rapper Geolier, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo con la sua “I p’ me, tu p’ te”, ha esordito così: «Sono felice e onorato di stare tra voi. Qua dentro non posso insegnare niente a nessuno, anzi posso solo imparare. Non è una lezione ma una chiacchierata tra amici, io ho mille paure e mille ansie come voi».

E davanti agli oltre 500 studenti, emozionato, ha continuato: «Invidio voi universitari, anche se sopportate pressioni assurde per lunghi periodi: ma come fate?». Ha parlato anche di pregiudizi su Napoli: «Sono tutti sbagliati. Napoli ha tante cose belle». E per concludere: «La musica è un sentimento, vedere tante persone che cantano i miei sentimenti è bellissimo»