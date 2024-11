Ghemon e il suo spettacolo a metà strada tra musica e comicità

Siamo stati all'ultima data del tour "Una cosetta così" che unisce monologo teatrale e concerto live Ghemon (foto di Matteo Mora) Camilla Adami Lami







Dopo aver girato tutta Italia per quasi due anni, “Una cosetta così”, l’ultimo spettacolo di Ghemon, è andato in scena per la 74a volta al Teatro Arcimboldi di Milano. «Non è un concerto, non è un monologo teatrale, non è uno spettacolo comico. È una cosetta così». Questa era la premessa e così è stato, non solo musica, non solo stand up comedy, ma la perfetta fusione tra Ghemon e Gianluca, tra l’artista e la persona nella ricostruzione della sua vita; dagli inizi della carriera quasi trent’anni fa agli ultimi traguardi, dalle ferite ancora aperte per il tempismo sbagliato all’accettazione e il superamento dei momenti peggiori. Un’ora e mezza di spettacolo durante il quale Ghemon tra risate, commozione e qualche brano inedito suonato con la band, raccontando se stesso ha parlato con e di ognuno di noi.

Racconta di vita di coppia, di rapporto con i genitori, di carriera, di passioni, di tempi e tempismo, di maratone, di salute mentale: dalla vita di tutti i giorni alle ricadute. «Nel momento in cui sai scherzare anche su ciò che è andato storto puoi dire che le ferite che ha causato siano guarite. Credo anche che parlare con ironia di problemi di salute mentale possa far sentire meno solo chi ne soffre». E forse è questo che è successo all’interno del teatro, che ognuno durante la serata si sia ritrovato almeno una volta in una battuta, un brano o una riflessione, sentendosi compreso.

Il bello di uno spettacolo di questo tipo è che è impossibile sapere cosa aspettarsi, bisogna fidarsi di Ghemon, attratti dalla curiosità e dalla voglia di saperne di più senza porsi limiti. Insomma, dall’effetto sorpresa. Proprio per questo per tutta la durata del tour l’artista ha chiesto di non condividere materiali che potessero anticipare il contenuto dello show, che in questo modo ha riempito teatri, festival e auditorium riunendo, per lo stesso interesse, persone di ogni età. Quello che Ghemon ha portato in giro per quasi due anni è un imprevedibile spazio di libertà artistica, personale e creativa.

«Che sia sui gomiti o sulle ginocchia ho capito che il traguardo si può tagliare comunque». Ma diciamolo, con questo spettacolo Ghemon il traguardo lo ha tagliato correndo fino alla fine. E forse dopo settantaquattro date e la conclusione sul palcoscenico del teatro più grande d’Italia possiamo dire che ciò che ha creato e messo in scena è molto di più di “Una cosetta così”.