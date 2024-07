Gianluca Grignani: «Ricomincio dal tatuaggio “Ricordati di volerti bene”»

Il cantautore racconta sé stesso: dagli esordi ai successi, fino alle "cavolate”. E pubblica un libro autobiografico Gianluca Grignani Andrea Di Quarto







Non è rimasto molto del belloccio con i capelli lunghi che faceva innamorare le fan. Gianluca Grignani quell’immagine ha cercato di demolirla in ogni modo. Con la sua musica, in rotta di collisione con chi gli chiedeva cloni di “La mia storia tra le dita” e “Destinazione Paradiso”, e con la sua turbolenta vita personale, che gli è valsa la trita etichetta di artista maledetto. Gianluca oggi è un uomo di 52 anni e un padre separato di quattro figli. I capelli lunghi ci sono ancora e qualche chilo in più è l’effetto collaterale degli eccessi. Continua a portare in giro la sua musica ed è uscito “Residui di Rock’n’Roll. Diario sincero di un artista” (San Paolo Edizioni), autobiografia scritta con il giornalista Eugenio Arcidiacono. Un bel pretesto per fare due chiacchiere.

A che punto è il nuovo disco?

«Per capirlo, dovrebbe vedere i muri di casa mia: la mia manager ha iniziato a dipingermi le pareti di nero, come se fossero una grande lavagna, e io ci scrivo sopra i testi. Casa si è trasformata in uno studio, dormo con a fianco due amplificatori. Questo per dire quanto io sia impegnato e “impregnato” nel progetto. L’album è quasi pronto. Deve prendere l’energia giusta, non si può sbagliare all’ultimo. Tra l’altro non è un disco solo, ma saranno tre. Vorrei farne uscire uno ogni sei mesi».

Nessun album dal 2014. Perché questo silenzio?

«Per i giornalisti, per la gente è stato silenzio. Per me no, io non mi sono neanche reso conto. Io non vegeto, vivo. E la mia vita influenza molto la mia musica, quindi probabilmente la mia musica doveva racchiudersi per poi esplodere».

Nell’autobiografia scrive: «Sono all’inizio di quello che posso fare».

«Sì. Perché quando ero piccolo, da ragazzino, scrivevo bene, indubbiamente, avevo anche un buon modo di approcciare la chitarra, però ero grezzo. Prendi “La fabbrica di plastica”, oggi rivalutato dalla critica: sembra un album pensato dai Beatles e suonato da mio papà. Era come se fossi un po’ McCartney, un po’ Ringo Starr, un po’ John Lennon, un po’ George Harrison, ma solo un po’, perché ero da solo. Tutte queste cose piano piano si sono affinate e adesso sono più propenso a fare le cose in maniera facile da comprendere».

Pronto anche a fare la pace con i discografici?

«Sul contratto che ho firmato dopo “Destinazione Paradiso” c’era scritto: “Fate quello che volete, ma la musica la decido io”. Non cambierò idea adesso».

È molto legato a “Fabbrica”, eppure ha segnato l’inizio dei suoi conflitti con la discografia.

«Una notte, in studio, appena finito il disco, fra me e me dissi: “Lo sai che forse non farai più questo lavoro? Questi ti rimandano in Brianza a giocare con gli amici”. Però qualcosa dentro di me ha ribattuto: “Gianluca, o tu sei questo e fai quello che vuoi o è meglio che fai qualcos’altro”».

Coraggioso. “Destinazione Paradiso” aveva avuto un successo enorme.

«Ne sono fiero, come lo sono di quasi tutti i miei dischi. Ma era l’allenamento, la voglia di cambiare suoni. Non c’era un suono come quello in Italia. Però mi dicevano: “Faremo di te il nuovo Paolo Vallesi”. Capito? L’errore è stato il loro. Avevano in mano l’oro. E io gliel’ho tolto».

Oggi si possono fare dischi con più libertà?

«Credo che i Måneskin siano la dimostrazione che ci sia una libertà, finalmente, che prima non c’era. Noi tutti dobbiamo molto a loro per aver rotto certi meccanismi. Adesso c’è la possibilità di farsi conoscere a livello internazionale: hanno aperto una strada per tutti».

Si è tatuato: “Ricordati di volerti bene”...

«Significa: “Ricordati di non farti troppo male”, di non distruggerti, di cercare di essere più vicino a te stesso. Per molto tempo non ho mai guardato quel tatuaggio, ma adesso amo la ricchezza di quella frase».

Avere successo subito è deleterio?

«Vuole che le dica che il successo mi ha investito? No, non è così. Io non avevo intenzione di avere successo. Per me era più importante la musica. Non ho subìto l’effetto del successo, se ce l’ho, bene, altrimenti non muoio. Però è vero che ogni volta che il successo nel suo concetto più ludico, più divertente, più giocoso, quello che in realtà è anche più pericoloso, mi ha incontrato, con me ha fatto succedere delle cose».

Alcuni errori di un certo tipo li avrebbe fatti lo stesso?

«Non lo so. Le cavolate si fanno, le fanno tutti. Sicuramente la vita d’artista a volte ti fa scivolare. Altre volte, però, non stai scivolando così tanto, ma sono gli altri che te lo fanno credere. Così si è manifestato quello che poi poteva essere un ragazzino poco intelligente, poco attento alla diplomazia, forse anche poco furbo, perché quando il marketing ha cominciato a pressarmi io ho iniziato a fare esattamente l’opposto».

Nel libro scrive: «A 50 anni sono l’uomo che avrei voluto essere». In che cosa si sente davvero migliorato?

«In tante cose. Nel modo in cui affronto la discografia, i media, o anche le difficoltà più esistenziali, tipo la morte di mio padre, le difficoltà dei miei figli. Sono migliorato come padre, pur non essendo ancora il padre che vorrei, ma anche come amico, nel fidarmi delle persone, nello sceglierle. Certo, devo migliorare ancora su un paio di cose. Se no non mi sarei tatuato: “Ricordati di volerti bene”».