Gianni Morandi: «Evviva! Non vedo l’ora di cantare in mezzo alla gente»

Ha un’energia incredibile per i suoi 78 anni e il sorriso aperto, sincero. Gianni Morandi va alla grande. Anzi, come canterebbe lui, sta andando forte e apre tutte le porte della musica italiana. A sei anni di distanza da “D’amore d’autore” e dopo il trionfo come conduttore accanto ad Amadeus nell’ultimo Festival di Sanremo, l’artista bolognese ha appena pubblicato “Evviva!”, il nuovo album (Epic Records Sony Music Italy) che contiene otto brani di cui cinque firmati da Jovanotti. Ma non solo: dal 10 marzo sarà possibile vederlo in concerto in tutta Italia per le nove tappe del tour “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport”. E noi di Sorrisi lo abbiamo incontrato per farci raccontare questo momento d’oro.

Gianni, iniziamo subito dal Festival di Sanremo. Tutti hanno apprezzato la sua bravura. Non è che l’anno prossimo farà il bis assieme ad Amadeus?

«Ripetersi è difficile. E in fondo io non ho fatto nulla di speciale. Con Amadeus sono stato molto bene, a mio agio. Ma lui giustamente cerca sempre idee nuove e troverà un modo originale per chiudere bene il suo quinquennio a Sanremo».

E condurre da solo?

«No, l’ho già fatto. Resta l’ipotesi di tornare in gara. Chissà. Anche ad Al Bano la gara piace un sacco».

Con Al Bano e Ranieri siete stati un trio formidabile al Teatro Ariston.

«Si pensava di fare qualcosa insieme d’estate, infatti. Al Bano mi ha chiamato giorni fa per dirmi che potevamo andare a cantare in Canada, ad Atlantic City, in Romania, in Turchia… Poi mi ha detto: “Peccato che lo scugnizzo (Ranieri, ndr) è impegnato a teatro fino a ottobre”. Poco male, siamo giovani, avremo tempo (ride)».

A proposito di giovani, a Sanremo ha apostrofato tanti ragazzi con l’appellativo “Bro”, diminutivo di “brother” (fratello, in inglese). Perché?

«Per sentirmi più vicino ai giovani. Per parlare la loro lingua. Credo molto nelle nuove generazioni e ci sono tanti ragazzi bravissimi. C’è chi dice: “Oggi gli artisti durano 10 minuti o 10 giorni”. Non è così. Non possiamo sapere chi di loro ci sarà ancora fra 10, 20, 30, 60 anni».

Il suo momento da spazzino sul palco dopo il caos di fiori lasciato da Blanco è indimenticabile. Ma anche a casa sua pulisce il pavimento con la scopa?

«Mia moglie Anna ogni tanto mi dà degli ordini: “Mi aiuti a spazzare, sparecchiare, spolverare...?”».

Adesso le tocca lucidare anche il Telegatto che il nostro direttore Aldo Vitali le ha consegnato proprio a Sanremo. Dove l’ha sistemato?

«Sul camino, ben in vista».

Una delle canzoni del suo nuovo album si intitola “Anna della porta accanto”. C’entra qualcosa sua moglie?

«No, il nome Anna è casuale. Lorenzo (Cherubini, alias Jovanotti, ndr) aveva pronto questo pezzo su una donna che è una sorta di animale strano, che rientra tardi la notte, che in fondo ha una vita sconosciuta… Insomma, forse è meglio che non sia mia moglie!».

Il suo sodalizio con Jovanotti è molto felice. E quest’album ne è il coronamento.

«Sì, “Evviva!”, il brano che dà il titolo al disco, lo cantiamo insieme. Ed è un inno alle gioie della normalità. Bisogna essere felici quando le cose vanno bene perché sono normali. Invece spesso non ci accorgiamo di quanto questi momenti siano belli e importanti».

Nella sua vita quotidiana, in concreto, in quali circostanze esclama “Evviva!”?

«Quando segna il Bologna allo stadio e vinciamo la partita. Per un brindisi o un augurio, per esempio a una coppia di sposi. E tutte le volte in cui Mike Bongiorno avrebbe detto “Allegria!”: è un po’ lo stesso concetto».

“Evviva!” possiamo considerarla la sua hit estiva o con Jovanotti state preparando qualche altra bella sorpresa?

«Se sarà una hit, si può dire solo dopo che lo diventa. Vediamo, prima realizzeremo un bel video del brano».

Nel disco è incluso “Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte”, il rifacimento del mitico pezzo del 1963 che canta con Sangiovanni.

«Forse “Fatti mandare dalla mamma...” è la canzone che più mi identifica. Quando andrò in Paradiso, mi accoglieranno con quella. Ho provato a toglierla dalla scaletta dei miei concerti, ma se non la canto si arrabbiano e la cantano da soli!».

Inviterà Sangiovanni a duettare con lei in tour?

«Verrà senz’altro al Forum di Milano e lo aspetto in tutte le altre date che vorrà».

Il prossimo tour nei Palasport sarà molto diverso rispetto ai suoi ultimi concerti “intimi”, solo chitarra e voce, al Teatro Duse di Bologna?

«Sì, perché stavolta ho una band di 13 elementi, capitanati dal maestro Luca Colombo. Mi piace tornare in giro per l’Italia. La parte più bella della mia vita di cantante è stare in mezzo alla gente. Certo, è un bell’impegno. Ma io lo affronto con grande entusiasmo».

E per questo impegno si allenerà correndo come sempre ogni mattina?

«Certo. Devo continuare a correre tutti i giorni, anche a ritmo più lento, perché se ti fermi non riparti più. Non voglio arrivare a quel momento in cui ti metti con la copertina sulle gambe a guardare la televisione».

Ecco le tappe del tour “Go Gianni Go! Morandi nei Palasport” 2023:

10/3 Rimini (Stadium Rimini)

12/3 Milano (Mediolanum Forum)

15/3 Firenze (Nelson Mandela Forum)

18/3 Roma (Palazzo dello Sport)

21/3 Bologna (Unipol Arena)

23/3 Torino (Pala Alpitour)

25/3 Ancona (PalaPrometeo)

28/3 Bari (PalaFlorio)

30/3 Eboli, SA (PalaSele)

Per informazioni: https://gogiannigo.lnk.to/morandineipalasport.