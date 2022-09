Gianni Morandi: «Ragazzi, che estate!»

Racconta a Sorrisi le sue movimentate “vacanze” in tour con Jovanotti e dice: «Mia moglie Anna è sempre con me» Monica Agostini







È in tour, Gianni Morandi, quando ci sentiamo al telefono: sì, perché sta seguendo il suo caro amico («Siamo come una famiglia» dice lui) Lorenzo Jovanotti in quel Jova beach party che percorre l’Italia da nord a sud dal 2 luglio, dalla tappa iniziale di Lignano Sabbiadoro (UD). E come sempre è allegro e disponibile a raccontare: «Ha visto come è bella l’atmosfera qui? Come potevo dire di no a Lorenzo, ci conosciamo da tanto e per me ha scritto tre canzoni (“Apri tutte le porte”, “L’allegria” e per ultimo “La ola”, ndr)...».

E poi l’instancabile Gianni prosegue raccontandoci quanto tempo sta sul palco, ogni weekend: «Sono in scena per circa 20 minuti, la gente canta con noi, il pubblico si diverte tantissimo, è una festa magnifica, che dura tutto il giorno. Tornando a me, io canto “La ola”, “Apri tutte le porte” e poi improvvisiamo qualche mio pezzo come “C’era un ragazzo”. Di solito quest’ultimo brano lo facciamo insieme a qualche ospite: sono passati Tananai, Salmo e Fedez. Ricordo in particolare quando l’abbiamo cantato con Achille Lauro a Vasto. Lorenzo fa così, chiede agli ospiti se vogliono cantare e si crea una bella magia. Ho scoperto anche qualche gruppo che non conoscevo, degli artisti baltici e di musica africana».

L'estate di Gianni Morandi Gianni Morandi accompagna Jovanotti durante tutto il Jova Beach Party Una buona colazione. Alle prese con un vassoio di pasticciotti, tipico dolce pugliese L’adorata Anna. Gianni Morandi con la moglie Anna Dan a cui è legato dal 1994 Pausa vendemmia. A Montegiorgio, nelle Marche, tra i grappoli d’uva Al Teatro romano di Aosta. Il tour lo ha portato tra mari e monti: «Qualche giro in città sono riuscito a farlo» A Vasto, in Abruzzo. Alla scoperta dei trabocchi, tipiche costruzioni su palafitte nate per la pesca Si corre anche qui. Questa è un’abitudine irrinunciabile: «Faccio pochi chilometri ma mi fanno stare bene ogni volta»

Ma le giornate sono lunghe e Gianni Morandi non sta fermo: «Riesco a correre un po’ ovunque, lo faccio negli orari più freschi, la sera o al mattino, e percorro dai 4 ai 6 chilometri: mi fa bene allo spirito e al cervello. Poi ci si gode il mare o le città. Ho visitato Barletta dove non andavo da tanto, a Vasto ho scoperto i trabocchi, delle costruzioni in legno in mezzo al mare. Mia moglie Anna mi accompagna in ogni tappa». E qui diventa romantico: «Stiamo insieme da 28 anni, dall’agosto 1994 a Mondragone. Lei è una donna meravigliosa, allegra, dinamica, con lei mi diverto. Sono io ad averci guadagnato tra i due!». E dopo cosa farà? «Fatte le tappe di Viareggio e Milano, sì, mi riposo un po’: devo anche continuare la fisioterapia per recuperare del tutto la mano destra e... poi si avvicina il Festival di Sanremo (sarà co-conduttore al fianco di Amadeus, ndr). Arriverà il momento in cui iniziare a parlarne!»