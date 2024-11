Gigi D’Alessio: «Cari ragazzi studiate la musica e amate la vita»

Il cantante è uno dei giudici della nuova edizione di "The voice kids" e nel frattempo gira tutta l’Italia con il suo tour Barbara Mosconi







Alla prima puntata della nuova edizione di “The Voice Kids” Antonella Clerici ha presentato Gigi D’Alessio come “il Copperfield del pianoforte”: essendo David Copperfield uno dei maghi più famosi al mondo, la domanda sorge spontanea.

Gigi, lei con il pianoforte fa magie?

«Ma no! È un complimento esagerato, io mi sento, pianisticamente parlando, un maghetto».

Come Harry Potter?

«Dico che il pianoforte è magico di per sé, noi musicisti siamo quelli che sognano mentre lo suonano. Il piano è il mio compagno di viaggio da più di cinquant’anni, ho iniziato a suonarlo che ne avevo quattro».

E con i giovani che si presentano a “The Voice Kids” indossa le vesti del maestro di musica.

«Sono bambini molto preparati, la cosa più difficile è quando devi dire un “no”. Devi trovare la formula giusta per dire: “Non ancora”. Come quando metti qualcosa al forno e non è ancora cotto, bisogna tenerlo ancora un po’ dentro».

Quindi come si fa?

«Non devi creare false illusioni. Io non prenderei mai in giro un adulto, figurarsi un bambino. Quella è la parte più crudele del programma, ma anche la più vera. Non puoi prendere un bambino in squadra per dirgli “sì” ora e poi mandarlo via la puntata successiva. Crei false illusioni».

Ci vogliono regole.

«La prima è: studiare. Oggi la tecnologia aiuta, anche se sei stonato c’è l’autotune (software che modifica la voce, ndr) che ti corregge e ti intona. Ma non è farina del tuo sacco. La musica anche quando la studi non si capisce completamente, figurati se nemmeno la studi».

Alla terza edizione, cosa stupisce ancora di questi giovani cantanti?

«La preparazione e l’incoscienza. Per loro è un gioco. Persino a uno come me prima di cantare viene l’emozione, c’è la paura di sbagliare. Invece loro sono molto spigliati, suonano, cantano in inglese e in francese».

Con i bambini è più facile emozionarsi?

«Sono due tipi di emozioni diverse. Con i bambini vedi il futuro che sta crescendo, con gli ultrasessantenni dell’edizione “Senior” vedi “il passato che si spegne”. Questo è un programma di cuore, noi giudici all’inizio sentiamo solo le voci, le storie dei ragazzi non le conosciamo, le scopriamo quando va in onda il programma».

Tra le tante storie ci sono pure bullismo, famiglie complicate...

«La musica è la medicina, cura tutte le problematiche e tutte le malattie».

Lei ha avuto un’infanzia felice o all’epoca di certi problemi non si parlava?

«Noi non sapevamo neanche cosa significasse lo psicologo o cosa fosse il bullismo. Ci siamo difesi in mezzo alla strada, sbucciati le ginocchia giocando a pallone, se gli altri non ti volevano in squadra non andavi a casa a piangere. Eravamo una generazione più dura».

E come se l’è cavata?

«Ho avuto una famiglia serena, i miei genitori mi hanno lasciato fare quello che volevo, che era la musica. Oggi purtroppo ci sono genitori che impongono ai figli quello che devono fare, ed è la cosa più sbagliata».

A proposito di famiglia, lei una volta ha detto: «Io nei momenti di pausa faccio figli».

«Era una battuta goliardica».

A oggi se ne contano sei: il primo, Claudio, 37 anni, l’ultima, Ginevra, 5 mesi.

«Sono un buon esempio per l’Italia. Visto che ci sono problemi di natalità, mi sono dato da fare».

Ai suoi figli che cosa cantava quando erano piccoli?

«Le mie canzoni di quegli anni, quelle dei cartoni animati, ogni figlio l’ho tenuto sulle ginocchia mentre suonavo il pianoforte. A Ginevra per ora suono le ninne nanne».

Cosa pensa degli omicidi di giovanissimi che hanno insanguinato la sua Napoli nelle ultime settimane?

«È una generazione per cui i giocattoli preferiti sono diventati la pistola o il coltello. Qualche settimana fa sono stato all’Ospedale pediatrico di Posillipo, ho visto ragazzi aggrappati alla vita. Così quando qualche settimana fa il povero Santo Romano è stato ucciso a San Sebastiano al Vesuvio, non ho potuto che dire: “Venite a fare una passeggiata negli ospedali, guardate come questi ragazzi lottano per vivere mentre voi state buttando la vita!”».

Cosa si può fare?

«Come si spiega che oggi un bambino di 10 anni va in giro con un coltello? I genitori dove sono? Anche io sono stato bambino, anche noi facevamo a botte, ma qui si è superato ogni limite. Tutto parte dai genitori, devono parlare di più con i figli, vederli di più, non dargli un telefonino in mano e lasciarli da soli sui social senza capire cosa hanno dentro. E poi anche le istituzioni dovrebbero favorire e aiutare i centri di aggregazione dove si fa musica, arte, teatro».

A Napoli tornerà il prossimo 2 e 3 giugno per cantare allo stadio Maradona dopo aver riempito Piazza Plebisicito per otto serate. Non le bastavano?

«A me ogni data dà soddisfazione, ma un artista alza sempre l’asticella. Allo stadio è diverso. Ora sto girando i palasport, poi ci sarà il tour in Europa. Ho un pubblico che non cambierei con nessun altro al mondo. Sul palco dico sempre: “Voi non venite a vedere il concerto, lo venite a fare!”».