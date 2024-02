Giordana Angi: «Questo è solo l’inizio!»

La cantautrice italo-francese svela a Sorrisi i segreti del suo ultimo Ep Giorgia Belfiore







Prima di essere un lavoro, per Giordana Angi la musica è una passione: ha iniziato a 13 anni e da quel momento ha capito che non poteva più vivere senza. E questo, nel tempo, non è mai cambiato. La cantautrice italo-francese (che nel 2018/19 partecipò ad “Amici” e nel 2020 a Sanremo), a novembre ha pubblicato il suo Ep “Giordana”, prodotto da Cherrytree Music Company. Oggi continua a sperimentare con grande curiosità. Per il futuro ha già in cantiere un grande progetto.

Che cosa significa per lei scrivere?

«Creare qualcosa di bello e di simile a me. Con il passare del tempo mi avvicino sempre di più al mio animo più profondo. Continuo a fare un lavoro di ricerca su me stessa, ogni volta con colori e consapevolezze diverse».

Da dove nasce la sua musica?

«Da un’esigenza, senza la quale non canterei. Se non sentissi la necessità di scrivere, non avrei poi il coraggio di condividere con altri la mia storia».

Quali sono le sue altre passioni?

«Senza dubbio la lettura. Poi sono sportiva: gioco a calcetto, a tennis, vado a correre. Nel tempo libero mi piace anche guardare la natura e respirare aria pulita».

Il suo Ep è uscito in quattro lingue. Come mai?

«Martin Kierszenbaum (il produttore, ndr) voleva spiegare in musica chi sono io, legando la mia storia all’esigenza di poter parlare con tutti. È stato un modo per farmi conoscere e avere la possibilità di suonare anche fuori dall’Italia. Dietro c’è stato un lavoro tecnico complicatissimo. Io mi sono occupata della parte italiana e francese, lui di quella inglese e spagnola».

Lei ha cantato con Sting.

«È una vera leggenda. Pensare di stare al suo fianco sul palco mi agitava. All’inizio tremavo, ero terrorizzata. Mi ha salvato la sua straordinaria dolcezza».

Tre artisti con cui vorrebbe collaborare?

«Un mio sogno è quello di cantare con Tiziano Ferro, per cui ho già scritto delle canzoni (tra cui “Accetto miracoli”, ndr). Poi Stromae e i Gipsy Kings».

E adesso che farà?

«Le cose più belle non le ho ancora scritte, quindi sicuramente un disco nuovo».