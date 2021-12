Gli artisti emergenti da ascoltare nel 2022

Anche la scena rap non poteva restare ferma. Ogni stagione che passa, questo microcosmo musicale si arricchisce sempre più di nuove influenze, contaminazioni, giovani talenti e sperimentazioni. Ce l'ha insegnato l'avvento della trap, che in poco tempo ha scalato le classifiche. Anche la breve (ma intensa) parentesi del Graffiti Pop ha dimostrato che il rap è più versatile di quanto si pensi – come un lupo che sì, cambia il pelo, ma non la sua attitudine street. Pensiamo a BigMama, ultima arrivata in casa Pluggers, con le sue rime graffianti che all'occorrenza sanno farsi intime e fragili come nel suo ultimo singolo "Così leggera" – col turbo dei Crookers. Da Parma, invece, arrivano i Team Crociati, collettivo di rapper e producer tra cui spiccano Deriansky e Deepho. Con i loro album di debutto - "Qholla" (2020) per il primo, "Chiaro" per il secondo - ci hanno ricordato che il rap sa essere caustico e feroce, soprattutto quando c'è l'urgenza, quasi smaniosa, di vomitare tutto quello che ti passa per la testa, per lo stomaco e per la strada sotto casa. Un rap nervoso, che non ti mette a tuo agio, anzi ti prende a schiaffi senza chiedere scusa. Se preferite qualcosa di più soft, ci pensa Brividee col suo emo rap ovattato e malinconico, come un acquario senza pesci. Ha costellato il 2021 di singoli, dal primo "0 battiti" all'ultimo "Niente torna come prima", fino al recente ep "Controluce", dalle sonorità cupe, ma magnetiche. Ultimo, ma non per importanza: Sethu, versatile rapper che dalle sue origini punk è passato allo scream rap, fino a una virata più pop. Nell'ultimo anno una serie di feat. che confermano il talento camaleontico del rapper, fino all'ultimo singolo "Qualcosa è andato storto" con gli ISIDE – di cui vi avevamo già parlato nel 2020 in questo articolo. FKA 059, invece, è un rapper e produttore di Vignola – il nome, infatti, è il prefisso della provincia di Modena, attivo già dal 2019, ma quest'anno sembra aver messo le molle ai piedi. Di recente è uscito il suo album "SUPER8", prodotto da Lester Nowhere, che guarda alla trap d’oltreoceano, ma quella malinconica e cupa per quando fuori piove.