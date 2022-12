Gli artisti emergenti da ascoltare nel 2023

Partiamo da Giuse The Lizia, uno dei finalisti di Sanremo Giovani col brano "Sincera", ma nel nostro radar già da un bel po'. In poco tempo ha snocciolato una manciata di singoli, tra cui molti feat. con artisti e artiste già noti ai nostri lettori - come Memento, Laila Al Habash e Bais - che lo hanno catapultato tra i nuovi preferiti delle classifiche Indie, grazie a un pop leggero e spensierato, ma "groovvoso" quanto basta per ballare.

Più in disparte, ma ancora per poco, Tripolare che col suo primo ep "Acne" e il suo recentissimo singolo "Il mio cane" è pronto a trasportarvi nel suo caleidoscopico universo. È pop nel senso migliore del termine, ma stratificato di sonorità e influenze, percorsi sonori che si spezzano e si ritrovano in labirinti lisergici.

Luchino Luce è un altro che sfugge alle etichette e il suo nuovo disco "Cometa" lo conferma. Le radici della sua musica affondano in un pop contorto, sintetico e cupo, ma abbagliato da lampi di ironia, enfatizzata dall'uso smodato di autotune.

Infine, ma non per importanza, c'è Vale LP, già conosciuta con X Factor 2021. È dal 2020 che lascia tracce del suo talento, ma nell'ultimo anno sembra aver trovato la sua identità: singoli come "Giardino" e l'ultimo "Porcella", infatti, consolidano un percorso artistico personalissimo, fatto di sonorità sì urban, ma con un tocco di fiabesco e una non banale prospettiva femminile, che rende il suo cantautorato tagliente – sperando che nel 2013 sia ancor più affilato.

Bonus: un'altra da non perdere di vista è ☆ELEONORA☆, che nell'ultimo anno, con una manciata di singoli, ha messo in mostra una nuova attitudine pop che non ha paura di sperimentare e farsi voce del proprio Io più profondo.