Gli artisti emergenti da ascoltare nel 2024

Il cantautorato è morto, lunga vita al cantautorato. La musica italiana è una repubblica fondata sul pop e sulle chitarre, ma non per questo si adagia sugli allori. Anzi, le contaminazioni e le rinascite nel macro genere cantautorato sono sempre fertili, soprattutto negli ultimi anni, dando continuamente nuova forma ai progetti che lo animano. Anche il 2023 è stata una conferma. Prendiamo Marta Del Grandi e il suo nuovo album "Selva": un vortice di jazz, blues, contaminazioni elettroniche, da luoghi lontani e mondi diversi, per un post-rock rigenerato e accogliente. Così come i Ricche Le Mura, che riproponiamo perché il loro album di debutto "Inizio turno fine" non ha deluso le aspettative di un alt-rock sperimentale dalle mille sfumature. Per restare in zona Valtellina, c'è anche Tueri Damasco, che sta facendo capolino in punta di piedi, ma portando con sé un cantautorato sfaccettato e profondo. Un altro nome ha da poco fatto il suo debutto solista, ma vale la pena tenerlo d'occhio: è Arianna Pasini e il suo primo singolo "Burrone" è una ballad lo-fi pop che scorre morbida. Infine segnaliamo Turbetto - attivi dal 2014, ma il loro album "Conigli" del 2023 ha riacceso l'interesse - portavoce di un cantautorato ruvido, ma dalla sensibilità delicata.