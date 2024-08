Green Valley Pop Fest, in diecimila a Trapani per un pieno di musica

Sul palco dell'evento siciliano si sono alternati, tra gli altri, Alessandra Amoroso, Irama e Tony Effe Green Valley Pop Fest (foto di Riccardo Parrinello) Camilla Adami Lami







Giunto alla sua terza edizione, quest'anno Green Valley Pop Fest ha ospitato diecimila persone sul lungomare trapanese per 12 ore di musica all'insegna del divertimento e della condivisione nella massima tutela dell'ambiente. Tra dj set e grandi esibizioni, sul palco si sono alternati gli artisti più seguiti e amati da tutto il pubblico italiano. Non è un caso, infatti, che l'evento abbia mobilitato ragazzi di tutte le età da ogni parte della regione.

Il festival si apre alle 15 sul palco dello SBAM! (un collettivo di dj nato durante il Jova Beach Party), situato proprio sulla spiaggia tra ombrelloni e campi da beach volley, dove la musica suona fino a mezzanotte. Alle 17 invece iniziano i live sul palco principale, durante i quali, a partire dalla performance di Elmatadormc7, il pubblico fa sentire tutto il proprio calore, non mancano cori, cartelloni e mani a cuore. L’affetto delle persone arriva anche per Leo Gassmann e i giovanissimi Sarah Toscano e Petit, che portano sul palco, tra le altre, le ultime rispettive hit "Sexy Magica" e "MAMMAMÌ".

Con Alessandra Amoroso arriva il momento forse più atteso, la folla la chiama in coro a gran voce ancora prima che arrivi il suo turno sul palco. Da "Vivere a colori", “Comunque andare” e "Stupendo fino a qui” fino all'ultimo successo "Mezzo Rotto", ripercorre in breve i più grandi successi della sua carriera e tutti cantano dall'inizio alla fine del set senza interruzioni. Arriva poi il momento di Ernia e delle sue "Superclassico" e "Ferma A Guardare", seguito da Irama con "Nera", "Mediterranea" e "5 Gocce".

E quale modo migliore per terminare i live se non con la popstar britannica Sophie and the Giants e la super hit estiva “SESSO E SAMBA” di Tony Effe? Non contano più il caldo o le ore di attesa, il pubblico balla fino all’ultimo secondo, riservando la stessa energia anche per l’afterparty, con Il Pagante, Simonte Rizzo, Hugel, Kamelia e Merk e Kremont fino alle 3 del mattino.

L’energia di Green Valley Pop Fest è senza confini, in grado di unire e richiamare persone di ogni genere e da ogni luogo. Una cornice perfetta per conciliare divertimento e musica senza mai allontanarsi dalla magia del mare.