La musica della settimana: Ornella Vanoni, Naska, Ghali, Kylie Minogue e Shawn Mendes

La seconda vita dei successi di Ornella Vanoni

Da poco ha compiuto 90 anni e non smette mai di sorprenderci. In “Diverse”, il disco in uscita il 18 ottobre, Ornella torna a far brillare alcuni dei suoi successi vestendoli di sonorità moderne: «Il mondo musicale cambia, si trasformano ritmi e suoni. Le melodie sono trattate in modo diverso, più elettronico» spiega la signora della canzone.

Naska - The freak show

Album - dall'11 ottobre

Marchigiano, 27enne, Diego Caterbetti alias Naska è già un fenomeno pop per i più giovani (il 7 dicembre canterà al Forum di Assago, Milano) e il suo terzo album in tre anni potrebbe consolidarne la fama.

Ghali - Niente panico

Singolo - dall'11 ottobre

Un dialogo interiore (ma anche generazionale) è al centro del nuovo singolo di Ghali: «È un brano a cui tengo molto, quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso» dice.

Kylie Minogue - Tension II

Album - dal 18 ottobre

A un anno da “Tension”, l’artista propone un autentico sequel, anticipato dal singolo “Lights camera action” e dalla hit “Edge of Saturday night” con The Blessed Madonna. Facci ballare, Kylie!

Shawn Mendes - Shawn

Album - dal 18 ottobre

Due anni fa Mendes cancellò un tour per occuparsi della sua salute mentale. Oggi il cantante canadese ritorna più onesto che mai con la voglia di raccontare le fragilità che ha scoperto e accolto.

La playlist di Sorrisi

Consigliate dalla redazione: dieci canzoni, vecchie e nuove, che questa settimana hanno fatto da colonna sonora al nostro lavoro.