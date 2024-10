La musica della settimana: Benji & Fede, Bocelli, FASK, La Rappresentante di Lista e Olly

Benji & Fede sono diventati grandi insieme

Dopo anni di successi culminati nel 2019 nel popolarissimo brano estivo “Dove e quando”, Benji & Fede si sono sciolti in modo brusco, sul più bello. Terminata la loro fase solista, sono tornati insieme e presentano il nuovo album “Rewind”, in uscita il 25 ottobre. Nei 12 brani ritroverete il loro stile pop inconfondibile ma con sapori un po’ più rock e brani che mettono al centro le loro emozioni.

Andrea Bocelli - Duets

Album - dal 25 ottobre

Per festeggiare 30 anni di carriera, Bocelli si regala un doppio album di duetti con grandi star internazionali, tra cui Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Céline Dion, Dua Lipa, Laura Pausini e molti altri.

Fast Animals and Slow Kids - Hotel esistenza

Album - dal 25 ottobre

La rock band perugina descrive il settimo disco in studio come «un luogo della nostra mente dove può entrare chiunque lo desideri». Il loro successo è in ascesa.

La Rappresentante di Lista - Giorni felici

Album - dal 25 ottobre

Il quinto album di Veronica e Dario è trascinato dall’energia del singolo “La città addosso” e contiene altri 10 pezzi che descrivono le emozioni di fronte a un mondo in bilico.

Olly - Tutta vita

Album - dal 25 ottobre

Il successo del suo duetto con Angelina Mango e del singolo “Devastante” è l’antipasto di un disco dove Olly vuole esplorare i legami che ci uniscono e quanto persino le divergenze possano arricchirci.

La playlist di Sorrisi

Consigliate dalla redazione: dieci canzoni, vecchie e nuove, che questa settimana hanno fatto da colonna sonora al nostro lavoro.