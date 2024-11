La musica della settimana: Negramaro, Cremonini, Jovanotti e Mannoia

L’amore libero dei Negramaro

Il nono album dei Negramaro è stato registrato negli Hansa Studios di Berlino la scorsa primavera: «Poteva uscire già a maggio, ma stavamo preparando il tour estivo e dato che volevamo avere il tempo per incontrare i fan, abbiamo rimandato» spiega Giuliano Sangiorgi. «“Free love” è un invito ad agire di fronte a tutte le difficoltà che si incontrano, agli errori che si commettono». La band è già in giro per l’Italia per presentare il disco ai fan, mentre a settembre 2025 partirà il tour nei palazzetti

Cesare Cremonini - Alaska baby

Album - dal 29 novembre

«Un album nato al confine, in cui ho cercato di superare i miei limiti»: Cesare pubblica 12 brani, tutti autobiografici, che hanno in comune il tema della rinascita, del perdono e della redenzione.

Jovanotti - Montecristo

Singolo - dal 22 novembre

Lorenzo è pronto a tornare in pista con questo singolo appena sbarcato nelle radio e il nuovo attesissimo album in arrivo a gennaio.

Fiorella Mannoia - Disobbedire

Album - dal 29 novembre

Per i suoi 70 anni Fiorella ha deciso di regalarsi un nuovo album, nove tracce tra inediti e duetti con quattro ospiti d’eccezione: Francesca Michielin, Federica Abbate, Piero Pelù e Michele Bravi.

Gazzelle - Come il pane

Singolo - dal 29 novembre

Quante bugie ci diciamo per far finta di stare bene anche quando non è così? Parla di questo il nuovo singolo di Flavio Pardini alias Gazzelle: «Ci lavoro, senza saperlo, da tutta la vita».

