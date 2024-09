La nuova musica della settimana

Lazza canta la rabbia senza filtri

Lazza è tra i rapper più amati in Italia e non solo dalle nuove generazioni. Il 20 settembre ha segnato il suo ritorno con “Locura” (“Follia” in spagnolo). Nell’album «c’è tanto cuore» dice, ma anche riflessioni sul lato oscuro del successo: «Mi dispiace passare per arrogante con i fan, sono onesto. La gente odia le bugie, ma quando dici la verità non va bene».

Tra i duetti, uno con Laura Pausini: «Abbiamo tante passioni in comune, una su tutte? Il Milan (ride)! Sono rimasto sorpreso che Laura abbia accettato, per lei era un’esperienza “estrema” ma il risultato è davvero una bomba!».

Michael Bublé - The best of Bublé

Album - dal 27 settembre

“Don’t blame it on me” è uno dei due inediti inclusi nel “greatest hits” dell’artista canadese: contiene 21 brani, da “Feeling good” a “Moondance”. Quella di Bublé è una voce come nessun’altra.

Ornella Vanoni con Elodie e Ditonellapiaga - Ti voglio

Singolo - dal 20 settembre

Il 22 settembre la Vanoni ha compiuto 90 anni e per festeggiare si è concessa un incontro a sorpresa con due veri talenti del pop. Ed è un bel regalo anche per noi.

Ed Sheeran - +-=÷× (Tour Collection)

Album - dal 27 settembre

Sheeran tornerà in Italia il 14 giugno 2025, a Roma, e nell’attesa possiamo riascoltarlo in questa densa raccolta delle sue canzoni più belle. Tra i 22 pezzi, anche “Sing”, “Don’t” e “Photograph”.

Damiano David - Silverlines

Singolo - dal 27 settembre

Ha girato il mondo con i Måneskin, ma ora Damiano viaggia da solo (pur senza sciogliere la band) con un brano prodotto dall’artista inglese Labrinth. «Oggi è il primo giorno della mia vita» dice.

La playlist di Sorrisi

Consigliate dalla redazione: dieci canzoni, vecchie e nuove, che questa settimana hanno fatto da colonna sonora al nostro lavoro.