Hell Raton e Orietta Berti incidono un brano insieme per #SoundsBueno

Per riuscire in questo intento, i due artisti hanno deciso di vivere l’uno la vita dell’altra Redazione Sorrisi







Cosa hanno in comune l’usignolo di Cavriago e il rapper e produttore, nonché giudice di “X Factor”? Il nuovo progetto #SoundsBueno il cui obiettivo finale è che Hell Raton lavori fianco a fianco con Orietta Berti nel produrre un nuovo singolo. Per riuscire in questo intento, i due artisti hanno deciso di vivere l’uno la vita dell’altra.

“Manuelito” (il suo vero nome è Manuel Zappadu) deve destreggiarsi tra canzoni che hanno passato ben 12 edizioni del Festival di Sanremo, bambole da collezione e piatti di pasta al ragù, mentre Orietta deve cimentarsi con testi e ritmi contemporanei, senza dimenticare i social e i giochi online di cui Hell Raton va matto.

La sala in cui registrano è completamente ricoperta dal logo di Kinder Bueno, con tanto di macchina che distribuisce il famoso snack di Ferrero. Il tutto è racchiuso in sei puntate che si possono vedere sulla pagina YouTube di ”X Factor”. E attenzione: il 9 dicembre esce l’atteso brano inedito!