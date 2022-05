I Kalush Orchestra rappresentano l’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022

Il gruppo ucraino è uno dei favoriti per la vittoria Enrico Casarini







Sarebbe bellissimo poter parlare solo di musica con i Kalush Orchestra, partendo magari dal fatto che il gruppo ucraino pare proprio il favorito per la vittoria all’Eurovision. Il loro leader, Oleh Psiuk, risponde con diplomazia: «Per noi ogni concorrente ha buone possibilità. Ci saranno i finlandesi The Rasmus, per esempio: sono forti, è una band che ciascuno di noi ha ascoltato al liceo, e adesso condivideremo il palcoscenico con loro».

Ma non si può non parlare soprattutto della situazione del loro Paese, da settimane in guerra contro la Russia…

Avete fatto una promessa importante al popolo ucraino: «Non falliremo»…

«L’Eurovision è l’occasione per far conoscere al mondo la nostra cultura, per mostrare la forza dello spirito ucraino anche nella musica. Questa volta, poi, rappresentare l’Ucraina è una cosa molto seria. Sentiamo il sostegno di tutti quelli che incontriamo; spesso ci fanno i complimenti per il coraggio della nostra gente, ci dicono con quanto dolore seguono ciò che sta accadendo e ci chiedono come possono darci una mano».

So che siete coinvolti nello sforzo per difendere l’Ucraina. In che modo?

«Io ho creato “Ty De”? (“Dove sei?”), un’organizzazione di volontari che aiuta le persone a trovare alloggio e medicine, e a spostarsi dalle zone a rischio. Il mio compagno di band MC KylymMen è stato volontario nelle truppe a difesa di Kiev».

La vostra canzone, “Stefania”, è dedicata alla tua mamma. Perché è diventata un “inno” della resistenza ucraina?

«Io l’ho scritta molto prima della guerra per mia madre, che vive a Kalush, la mia città, ed è la più bella cosa che abbia mai fatto per lei. Dopo l’invasione russa, però, molti hanno cercato di trovare nella canzone altri significati: penso a quanti sono tristi perché oggi non possono vedere più le loro madri. È così che “Stefania” è entrata nelle orecchie e nei cuori degli Ucraini».