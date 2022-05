I Måneskin ospiti all’Eurovision, presentano il nuovo singolo “Supermodel”

I campioni in carica si esibiranno durante la finale del 14 maggio Redazione Sorrisi







I Måneskin, super ospiti della serata finale, tornano all’Eurovison Song Contest. Il prossimo 14 maggio i campioni in carica saliranno sul palco del Pala Olimpico e presenteranno in anteprima mondiale tv e dal vivo il loro nuovo singolo “Supermodel”, in uscita venerdì 13 maggio.

La band romana, dopo aver vinto Sanremo 2021, ha trionfato anche all'Eurovision Song Contest dello scorso anno, dando così all'Italia di poter ospitare la manifestazione di quest'anno, che inizierà il 10 maggio a Torino.